ВИДЕО. В УЕФА поздравили легенду Динамо с ДН и вспомнили его гол топ-клубу
Сегодня, 25 апреля, Олегу Гусеву исполнился 41 год
Сегодня, 25 апреля, экс-игрок киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Олег Гусев празднует день рождения. Легенде «бело-синих» исполнился 41 год.
Пресс-служба УЕФА поздравила Гусева с днем рождения и вспомнила его гол в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2010/2011 против «Манчестер Сити» (2:0).
Гусев выступал за «Динамо» с лета 2003 года. Футболист пять раз становился чемпионом Украины, столько же – обладателем национального Кубка, а также трижды выигрывал Суперкубок. В общей сложности за столичный гранд во всех турнирах полузащитник провел 438 матчей и забил 96 голов. Также на счету Гусева 98 поединков и 13 забитых мячей в футболке сборной Украины.
Ранее Гусев третий раз стал отцом.
ВИДЕО. В УЕФА поздравили легенду Динамо с ДН и вспомнили его гол топ-клубу
🇺🇦 Олегу Гусеву - 41! 🎁— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 25, 2024
⏪ 2011
🆚 Ман Сити#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/c1LPy1xFBk
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