Барселона не набрала ни одного очка в 4-х матчах Ла Лиги с Реалом и Жироной

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Любопытно, что в первом круге «Барселона» с аналогичным счетом проиграла матч команде, за которую выступают украинские легионеры Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Что касется противостояний с «Реалом», то «сине-гранатовые» также проиграли оба матча чемпионата и «сливочным» (1:2, 2:3).

Команда Хави идет на 3-м месте с 73 очками, имея отставание в одно очко от «Жироны». «Реал» досрочно стал чемпионом.