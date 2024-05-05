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  4. Барселона не набрала ни одного очка в 4-х матчах Ла Лиги с Реалом и Жироной
Испания
05 мая 2024, 09:59 |
776
0

Барселона не набрала ни одного очка в 4-х матчах Ла Лиги с Реалом и Жироной

Команда Хави дважды уступила главным конкурентам

05 мая 2024, 09:59 |
776
0
Барселона не набрала ни одного очка в 4-х матчах Ла Лиги с Реалом и Жироной
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Любопытно, что в первом круге «Барселона» с аналогичным счетом проиграла матч команде, за которую выступают украинские легионеры Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Что касется противостояний с «Реалом», то «сине-гранатовые» также проиграли оба матча чемпионата и «сливочным» (1:2, 2:3).

Команда Хави идет на 3-м месте с 73 очками, имея отставание в одно очко от «Жироны». «Реал» досрочно стал чемпионом.

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Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лига чемпионов Жирона - Барселона Реал Мадрид
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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