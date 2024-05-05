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Молодежные турниры
05 мая 2024, 05:12 | Обновлено 05 мая 2024, 06:00
73
0

ВИДЕО. Юниоры Шахтера U-19 разгромили сверстников из Черноморца

Хет-трик у горняков оформил Антон Демченко

05 мая 2024, 05:12 | Обновлено 05 мая 2024, 06:00
73
0
ВИДЕО. Юниоры Шахтера U-19 разгромили сверстников из Черноморца
ФК Шахтер

У 27-му турі юнацької першості «Шахтар» U-19 на «Княжа Арені» переміг «Чорноморець» U-19 (3:0). У стартовому складі «Шахтаря» U-19 порівняно з попереднім поєдинком відбулися зміни: на флангах захисту вийшли Костюк і Галонський, у півзахисті замість дискваліфікованого Бундаша грав Сметана.

«Гірники» одразу взяли м’яч під свій контроль і створювали небезпеку біля воріт суперника. На 7-й хвилині Ющенко був близьким, аби вийти на ударну позицію, проте Мельник збив Олександра за сантиметри від карної зони, за що арбітр призначив стандартне положення – Сметана потужним ударом поцілив поруч зі стійкою. За дві хвилини момент зі штрафного дістали одесити, проте постріл Гопкала пройшовся до рук Барченка. На 18-й хвилині донеччани повели в рахунку: м’яч після удару Ющенка зі штрафного зрізався від стінки на протихід голкіперу – Пірожок зреагував, але не зафіксував м’яч, і на добиванні першим зіграв Демченко – 1:0. «Оранжево-чорні» високо пресингували суперника й на 29-й хвилині реалізували атаку, зігравши на перехопленні: Шелекета з флангу віддав до центру на Лосенка, який пасом урозріз вивів Демченка на ударну позицію – 2:0. «Шахтар» U-19 продовжив атакувати, тоді як гості грали низьким блоком, сподіваючись на швидкі контрвипади, та рідко переходили в позиційну атаку.

По перерві головний тренер «Шахтаря» U-19 Олексій Бєлік здійснив подвійну заміну: у лінію захисту замість Шелекети та Костюка на поле вийшли Башмарін і Дрозд. «Гірники» продовжили грати першим номером і контролювали м’яч на половині поля гостей. Так, на 56-й хвилині загострював Демченко, але постріл Антона поцілив у голкіпера. Проте в наступному епізоді Демченко відзначився утретє: Антон отримав передачу з правого флангу, вбіг до карної зони та прошив голкіпера – 3:0. Двома хвилинами пізніше гольовий момент мав Дабо, який, змістившись з флангу, стягнув на себе чотирьох опонентів та пробив поруч зі стійкою. «Чорноморець» U-19 відповів потужним ударом Маркова з близької відстані, проте Максиму забракло влучності. Далі «Шахтар» U-19 повністю володів ініціативою, діяв у спокійному темпі, не даючи «Чорноморцю» U-19 створити бодай одну небезпечну нагоду. Наприкінці зустрічі після скидання від Демченка відзначитись міг Галонський – поруч зі стійкою.

3:0 – «Шахтар» U-19 удома переміг «Чорноморець» U-19. За тиждень, 10 травня, у центральному матчі 28-го туру юнацької першості «Шахтар» U-19 зустрічатиметься з «Динамо» U-19 на «Княжій Арені» в Щасливому. Початок об 11:00.

Чемпіонат України U-19. 4 травня

Шахтар U-19 (Донецьк) – Чорноморець U-19 (Одеса) – 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 Демченко (18), 2:0 Демченко (29), 3:0 Демченко (69)

Шахтар U-19: Барченко (к), Шелекета (Дрозд, 46), Лацабідзе, Костюк (Башмарін, 46), Галонський, Лосенко, Сметана (Тютюнов, 67), Ющенко (Дабо, 54), Цуканов, Князєв (Миц, 76), Демченко

Головний тренер «Шахтаря» U-19 Олексій Бєлік прокоментував перемогу над «Чорноморцем» U-19 (3:0):

«Зробили те, що планували, та розуміли, що не маємо втрачати бали в поєдинках з «Чорноморцем» U-19. Перед грою наголошували футболістам, щоб вони були максимально сфокусованими та завчасно не думали про майбутні поєдинки. Хлопці виконали завдання і забили тричі. Ми задоволені грою та результатом. Єдине, хочу, аби команда забивала більше, адже нагоди для цього були. Не хочу нікого виокремлювати. Усі зіграли на своєму рівні, але й без помилок не обійшлося.

У звичному режимі готуватимемося до майбутніх матчів. У неділю вихідний, і з понеділка розпочнемо тижневий цикл підготовки до гри з «Динамо». Те, що попереду поєдинки із суперниками першої п’ятірки чемпіонату, нічого не значить. Нам однаково, проти кого грати, із кожним намагатимемося діяти з позиції сили, контролювати гру як з м’ячем, так і без нього. Хлопці знають, що потрібно перемагати у всіх матчах та не сподіватися на втрату балів суперника в інших зустрічах».

Відеоогляд матчу

Відеозапис матчу

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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