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  4. Ман Сити – 3-й. Как выглядит таблица АПЛ после побед Арсенала и Ливерпуля?
Англия
22 апреля 2024, 05:40 |
1311
0

Ман Сити – 3-й. Как выглядит таблица АПЛ после побед Арсенала и Ливерпуля?

20–21 апреля состоялись матчи 34-го тура чемпионата Англии

22 апреля 2024, 05:40 |
1311
0
Ман Сити – 3-й. Как выглядит таблица АПЛ после побед Арсенала и Ливерпуля?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

20–21 апреля состоялись матчи 34-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити», «Челси» с Михаилом Мудриком и «Манчестер Юнайтед» играли на выходных в полуфиналах Кубка Англии, поэтому эти коллективы пропустили поединки 34-й игровой недели. Вместе с ними также поединок 34-го тура пропустили «Тоттенхэм», «Брайтон» и «Ньюкасл» соответственно.

«Арсенал» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» 2:0. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко отсидел всю игру на скамейке запасных.

«Ливерпуль» в гостях выиграл у «Фулхэма» 3:1.

«Эвертон» и Виталий Миколенко добыли важную победу у «Ноттингем Форест» в борьбе за выживание в элитном дивизионе Англии. Украинец провел все 90 минут на поле.

«Борнмут» с Ильей Забарным уступил «Астон Вилле» 1:3. На счету украинского защитника уже традиционно весь сыгранный матч.

«Брентфорд» разгромил в гостях «Лутон Таун» 5:1. Украинец Егор Ярмолюк, который защищает цвета «пчел», начал встречу в запасе и вышел на замену на 82-й минуте.

Сейчас первое место занимает «Арсенал» с Зинченко. У подопечных Микеля Артеты 74 очка. Столько же и у «Ливерпуля», но у лондонцев лучше разница забитых и пропущенных, поэтому именно они и являются лидерами АПЛ сейчас. У «Манчестер Сити» 73 очка, но на 1 сыгранный тур меньше.

«Челси» с Мудриком сохранил 9-ю позицию с 47 баллами. «Борнмут» и Забарный располагаются на 13-й строчке с 42 очками. «Брентфорд» с Ярмолюком – 15-й (35), а «Эвертон» с Миколенко – 16-й (30).

АПЛ 2023/24. 20–21 апреля. 34-й тур

  • Шеффилд Юнайтед – Бернли – 1:4
  • Лутон Таун – Брентфорд – 1:5
  • Вулверхэмптон – Арсенал – 0:2
  • Эвертон – Ноттингем Форест – 2:0
  • Кристал Пэлас – Вест Хэм – 5:2
  • Астон Вилла – Борнмут – 3:1
  • Фулхэм – Ливерпуль – 1:3

Таблица АПЛ 2023/24 после 34-го тура

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 33 23 5 5 77 - 26 74
2 Ливерпуль 33 22 8 3 75 - 32 74
3 Манчестер Сити 32 22 7 3 76 - 32 73
4 Астон Вилла 34 20 6 8 71 - 50 66
5 Тоттенхэм 32 18 6 8 65 - 49 60
6 Ньюкасл 32 15 5 12 69 - 52 50
7 Манчестер Юнайтед 32 15 5 12 47 - 48 50
8 Вест Хэм 34 13 9 12 54 - 63 48
9 Челси 31 13 8 10 61 - 52 47
10 Брайтон 32 11 11 10 52 - 50 44
11 Вулверхэмптон 33 12 7 14 46 - 53 43
12 Фулхэм 34 12 6 16 50 - 54 42
13 Борнмут 33 11 9 13 48 - 60 42
14 Кристал Пэлас 33 9 9 15 42 - 56 36
15 Брентфорд 34 9 8 17 52 - 59 35
16 Эвертон 33 10 8 15 34 - 48 30
17 Ноттингем Форест 34 7 9 18 42 - 60 26
18 Лутон Таун 34 6 7 21 47 - 75 25
19 Бёрнли 34 5 8 21 37 - 69 23
20 Шеффилд Юнайтед 33 3 7 23 31 - 88 16
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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