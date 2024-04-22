Ман Сити – 3-й. Как выглядит таблица АПЛ после побед Арсенала и Ливерпуля?
20–21 апреля состоялись матчи 34-го тура чемпионата Англии
20–21 апреля состоялись матчи 34-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити», «Челси» с Михаилом Мудриком и «Манчестер Юнайтед» играли на выходных в полуфиналах Кубка Англии, поэтому эти коллективы пропустили поединки 34-й игровой недели. Вместе с ними также поединок 34-го тура пропустили «Тоттенхэм», «Брайтон» и «Ньюкасл» соответственно.
«Арсенал» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» 2:0. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко отсидел всю игру на скамейке запасных.
«Ливерпуль» в гостях выиграл у «Фулхэма» 3:1.
«Эвертон» и Виталий Миколенко добыли важную победу у «Ноттингем Форест» в борьбе за выживание в элитном дивизионе Англии. Украинец провел все 90 минут на поле.
«Борнмут» с Ильей Забарным уступил «Астон Вилле» 1:3. На счету украинского защитника уже традиционно весь сыгранный матч.
«Брентфорд» разгромил в гостях «Лутон Таун» 5:1. Украинец Егор Ярмолюк, который защищает цвета «пчел», начал встречу в запасе и вышел на замену на 82-й минуте.
Сейчас первое место занимает «Арсенал» с Зинченко. У подопечных Микеля Артеты 74 очка. Столько же и у «Ливерпуля», но у лондонцев лучше разница забитых и пропущенных, поэтому именно они и являются лидерами АПЛ сейчас. У «Манчестер Сити» 73 очка, но на 1 сыгранный тур меньше.
«Челси» с Мудриком сохранил 9-ю позицию с 47 баллами. «Борнмут» и Забарный располагаются на 13-й строчке с 42 очками. «Брентфорд» с Ярмолюком – 15-й (35), а «Эвертон» с Миколенко – 16-й (30).
АПЛ 2023/24. 20–21 апреля. 34-й тур
- Шеффилд Юнайтед – Бернли – 1:4
- Лутон Таун – Брентфорд – 1:5
- Вулверхэмптон – Арсенал – 0:2
- Эвертон – Ноттингем Форест – 2:0
- Кристал Пэлас – Вест Хэм – 5:2
- Астон Вилла – Борнмут – 3:1
- Фулхэм – Ливерпуль – 1:3
Таблица АПЛ 2023/24 после 34-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|33
|23
|5
|5
|77 - 26
|74
|2
|Ливерпуль
|33
|22
|8
|3
|75 - 32
|74
|3
|Манчестер Сити
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8
|Вест Хэм
|34
|13
|9
|12
|54 - 63
|48
|9
|Челси
|31
|13
|8
|10
|61 - 52
|47
|10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11
|Вулверхэмптон
|33
|12
|7
|14
|46 - 53
|43
|12
|Фулхэм
|34
|12
|6
|16
|50 - 54
|42
|13
|Борнмут
|33
|11
|9
|13
|48 - 60
|42
|14
|Кристал Пэлас
|33
|9
|9
|15
|42 - 56
|36
|15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16
|Эвертон
|33
|10
|8
|15
|34 - 48
|30
|17
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47 - 75
|25
|19
|Бёрнли
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20
|Шеффилд Юнайтед
|33
|3
|7
|23
|31 - 88
|16
Another day, another change in the top three 🔀— Premier League (@premierleague) April 21, 2024
Goal difference alone separates Arsenal and Liverpool 🤏 pic.twitter.com/LALPYu5CWb
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