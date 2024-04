Ман Сити – 3-й. Как выглядит таблица АПЛ после побед Арсенала и Ливерпуля?

20–21 апреля состоялись матчи 34-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити», «Челси» с Михаилом Мудриком и «Манчестер Юнайтед» играли на выходных в полуфиналах Кубка Англии, поэтому эти коллективы пропустили поединки 34-й игровой недели. Вместе с ними также поединок 34-го тура пропустили «Тоттенхэм», «Брайтон» и «Ньюкасл» соответственно.

«Арсенал» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» 2:0. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко отсидел всю игру на скамейке запасных.

«Ливерпуль» в гостях выиграл у «Фулхэма» 3:1.

«Эвертон» и Виталий Миколенко добыли важную победу у «Ноттингем Форест» в борьбе за выживание в элитном дивизионе Англии. Украинец провел все 90 минут на поле.

«Борнмут» с Ильей Забарным уступил «Астон Вилле» 1:3. На счету украинского защитника уже традиционно весь сыгранный матч.

«Брентфорд» разгромил в гостях «Лутон Таун» 5:1. Украинец Егор Ярмолюк, который защищает цвета «пчел», начал встречу в запасе и вышел на замену на 82-й минуте.

Сейчас первое место занимает «Арсенал» с Зинченко. У подопечных Микеля Артеты 74 очка. Столько же и у «Ливерпуля», но у лондонцев лучше разница забитых и пропущенных, поэтому именно они и являются лидерами АПЛ сейчас. У «Манчестер Сити» 73 очка, но на 1 сыгранный тур меньше.

«Челси» с Мудриком сохранил 9-ю позицию с 47 баллами. «Борнмут» и Забарный располагаются на 13-й строчке с 42 очками. «Брентфорд» с Ярмолюком – 15-й (35), а «Эвертон» с Миколенко – 16-й (30).

АПЛ 2023/24. 20–21 апреля. 34-й тур

Таблица АПЛ 2023/24 после 34-го тура

Another day, another change in the top three 🔀



Goal difference alone separates Arsenal and Liverpool 🤏 pic.twitter.com/LALPYu5CWb