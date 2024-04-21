Ливерпуль комфортно обыграл Фулхэм и догнал Арсенал на вершине АПЛ

Вечером 21 апреля в матче 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Фулхэм» (3:1).

За мерсисайдцев голі забили Трент Александер-Арнольд, Райан Гравенберх и Диогу Жота. У хозяев поля отличился Тимоти Кастань.

«Ливерпуль» набрал 74 очка и догнал Арсенал на вершине АПЛ (74 балла).

Манчестер Сити отстает от лидеров на одно очко, имея игру в запасе (73).

«Фулхэм» имеет 42 пункта и идет 12-м в турнирной таблице АПЛ.

Премьер-лига. 34-й тур, 21 апреля

Фулхэм – Ливерпуль – 1:3

Голы: Кастань, 45+2 – Александер-Арнолд, 32, Гравенберх, 53, Диогу Жота, 72

Фулхэм: Лено, Кастань, Адарабиойо, Басси, Робинсон, Перейра, Лукич, Пальинья (Кэрни, 71), Декордова-Рид (Уилсон, 71), Ивоби (Траоре, 85), Родриго Муниз.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 80), ван Дейк, Куанса, Робертсон, Эндо, Гравенберх (Макаллистер, 74), Эллиотт, Диогу Жота (Нуньес, 74), Диас (Салах, 74), Гакпо (Собослаи, 86).

Предупреждения: Пальинья, 30, Адарабиойо, 39, Кастань, 79.

Видео голов и обзор матча

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