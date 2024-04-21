Ливерпуль комфортно обыграл Фулхэм и догнал Арсенал на вершине АПЛ
Манчестер Сити отстает от лидеров на одно очко, имея игру в запасе
Вечером 21 апреля в матче 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Фулхэм» (3:1).
За мерсисайдцев голі забили Трент Александер-Арнольд, Райан Гравенберх и Диогу Жота. У хозяев поля отличился Тимоти Кастань.
«Ливерпуль» набрал 74 очка и догнал Арсенал на вершине АПЛ (74 балла).
Манчестер Сити отстает от лидеров на одно очко, имея игру в запасе (73).
«Фулхэм» имеет 42 пункта и идет 12-м в турнирной таблице АПЛ.
Премьер-лига. 34-й тур, 21 апреля
Фулхэм – Ливерпуль – 1:3
Голы: Кастань, 45+2 – Александер-Арнолд, 32, Гравенберх, 53, Диогу Жота, 72
Фулхэм: Лено, Кастань, Адарабиойо, Басси, Робинсон, Перейра, Лукич, Пальинья (Кэрни, 71), Декордова-Рид (Уилсон, 71), Ивоби (Траоре, 85), Родриго Муниз.
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 80), ван Дейк, Куанса, Робертсон, Эндо, Гравенберх (Макаллистер, 74), Эллиотт, Диогу Жота (Нуньес, 74), Диас (Салах, 74), Гакпо (Собослаи, 86).
Предупреждения: Пальинья, 30, Адарабиойо, 39, Кастань, 79.
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|33
|23
|5
|5
|77 - 26
|74
|2
|Ливерпуль
|33
|22
|8
|3
|75 - 32
|74
|3
|Манчестер Сити
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8
|Вест Хэм
|34
|13
|9
|12
|54 - 63
|48
|9
|Челси
|31
|13
|8
|10
|61 - 52
|47
|10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11
|Вулверхэмптон
|33
|12
|7
|14
|46 - 53
|43
|12
|Фулхэм
|34
|12
|6
|16
|50 - 54
|42
|13
|Борнмут
|33
|11
|9
|13
|48 - 60
|42
|14
|Кристал Пэлас
|33
|9
|9
|15
|42 - 56
|36
|15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16
|Эвертон
|33
|10
|8
|15
|34 - 48
|30
|17
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47 - 75
|25
|19
|Бёрнли
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20
|Шеффилд Юнайтед
|33
|3
|7
|23
|31 - 88
|16
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем продолжает возглавлять список лучших бомбардиров турнира
По 5 тысяч долларов предлагали Дмитрию Немчанинову и Евгению Скибе