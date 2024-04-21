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Чемпионат Англии
Фулхэм
21.04.2024 18:30 – FT 1 : 3
Ливерпуль
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Англия
21 апреля 2024, 20:35 | Обновлено 21 апреля 2024, 21:24
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Ливерпуль комфортно обыграл Фулхэм и догнал Арсенал на вершине АПЛ

Манчестер Сити отстает от лидеров на одно очко, имея игру в запасе

21 апреля 2024, 20:35 | Обновлено 21 апреля 2024, 21:24
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0
Ливерпуль комфортно обыграл Фулхэм и догнал Арсенал на вершине АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 апреля в матче 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Фулхэм» (3:1).

За мерсисайдцев голі забили Трент Александер-Арнольд, Райан Гравенберх и Диогу Жота. У хозяев поля отличился Тимоти Кастань.

«Ливерпуль» набрал 74 очка и догнал Арсенал на вершине АПЛ (74 балла).

Манчестер Сити отстает от лидеров на одно очко, имея игру в запасе (73).

«Фулхэм» имеет 42 пункта и идет 12-м в турнирной таблице АПЛ.

Премьер-лига. 34-й тур, 21 апреля

Фулхэм – Ливерпуль – 1:3

Голы: Кастань, 45+2 – Александер-Арнолд, 32, Гравенберх, 53, Диогу Жота, 72

Фулхэм: Лено, Кастань, Адарабиойо, Басси, Робинсон, Перейра, Лукич, Пальинья (Кэрни, 71), Декордова-Рид (Уилсон, 71), Ивоби (Траоре, 85), Родриго Муниз.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 80), ван Дейк, Куанса, Робертсон, Эндо, Гравенберх (Макаллистер, 74), Эллиотт, Диогу Жота (Нуньес, 74), Диас (Салах, 74), Гакпо (Собослаи, 86).

Предупреждения: Пальинья, 30, Адарабиойо, 39, Кастань, 79.

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 33 23 5 5 77 - 26 74
2 Ливерпуль 33 22 8 3 75 - 32 74
3 Манчестер Сити 32 22 7 3 76 - 32 73
4 Астон Вилла 34 20 6 8 71 - 50 66
5 Тоттенхэм 32 18 6 8 65 - 49 60
6 Ньюкасл 32 15 5 12 69 - 52 50
7 Манчестер Юнайтед 32 15 5 12 47 - 48 50
8 Вест Хэм 34 13 9 12 54 - 63 48
9 Челси 31 13 8 10 61 - 52 47
10 Брайтон 32 11 11 10 52 - 50 44
11 Вулверхэмптон 33 12 7 14 46 - 53 43
12 Фулхэм 34 12 6 16 50 - 54 42
13 Борнмут 33 11 9 13 48 - 60 42
14 Кристал Пэлас 33 9 9 15 42 - 56 36
15 Брентфорд 34 9 8 17 52 - 59 35
16 Эвертон 33 10 8 15 34 - 48 30
17 Ноттингем Форест 34 7 9 18 42 - 60 26
18 Лутон Таун 34 6 7 21 47 - 75 25
19 Бёрнли 34 5 8 21 37 - 69 23
20 Шеффилд Юнайтед 33 3 7 23 31 - 88 16
Полная таблица

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Гравенберх (Ливерпуль).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Тимоти Кастань (Фулхэм).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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