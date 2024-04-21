Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 апреля в 18:30 матч 34-го тура Английской Премьер-лиги
21 апреля в 18:30 проходит матч 34-го тура АПЛ, в котором встречаются Фулхэм и Ливерпуль
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Ливерпуль занимает 3-ю позицию (71 очко), а Фулхэм находится на 12-м месте (42 балла).
Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports на ОТТ-платформе.
Стартовые составы команд
Team news is in for #FULLIV 👥— Liverpool FC (@LFC) April 21, 2024
Come on you Reds 👊🔴
Your Fulham. 🫶#FULLIV pic.twitter.com/mwUicDrohC— Fulham Football Club (@FulhamFC) April 21, 2024
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