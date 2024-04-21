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Чемпионат Англии
Фулхэм
21.04.2024 18:30 – 30 0 : 0
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 апреля 2024, 18:30 | Обновлено 21 апреля 2024, 18:51
242
0

Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 апреля в 18:30 матч 34-го тура Английской Премьер-лиги

21 апреля 2024, 18:30 | Обновлено 21 апреля 2024, 18:51
242
0
Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

21 апреля в 18:30 проходит матч 34-го тура АПЛ, в котором встречаются Фулхэм и Ливерпуль

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ливерпуль занимает 3-ю позицию (71 очко), а Фулхэм находится на 12-м месте (42 балла).

Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports на ОТТ-платформе.

Стартовые составы команд

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Ливерпуль Фулхэм чемпионат Англии по футболу Фулхэм - Ливерпуль Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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