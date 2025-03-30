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  4. РИЗНЫК: «Он старается на тренировках. Судьба наградила его»
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 11:49 |
236
0

РИЗНЫК: «Он старается на тренировках. Судьба наградила его»

Дмитрий Ризнык похвалил Антона Глущенко, забившего в ворота «Оболони»

30 марта 2025, 11:49 |
236
0
РИЗНЫК: «Он старается на тренировках. Судьба наградила его»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился эмоциями после победы над «Оболонью» в 22 туре УПЛ, расхвалив молодого исполнителя «горняков» Антона Глущенко, забившего в ворота «пивоваров».

– Что было самым сложным для Шахтера в этом матче?

– Период после сборных всегда сложен. Нашим игрокам дали немало выходных во время международной паузы.

– Но ведь ты вызывался в расположение национальной сборной и практически не отдыхал…

– Это понятно, но для всех наших ребят было важно выиграть в Оболони. Думаю, что 2:0 это отличный результат для нашей команды.

– После первого тайма тренерский штаб вносил много изменений в игру Шахтера?

– Мы пообщались в раздевалке и тренеры сделали некоторые корректировки.

– Что бы ты сказал об Антоне Глущенко, забившем дебютный мяч в УПЛ?

– Он старается на тренировках. Антон еще молодой игрок. Судьба наградила его забитым мячом.

В нынешнем сезоне «Шахтер» занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 44 балла после 21 сыгранного матча.

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Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
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