РИЗНЫК: «Он старается на тренировках. Судьба наградила его»
Дмитрий Ризнык похвалил Антона Глущенко, забившего в ворота «Оболони»
Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился эмоциями после победы над «Оболонью» в 22 туре УПЛ, расхвалив молодого исполнителя «горняков» Антона Глущенко, забившего в ворота «пивоваров».
– Что было самым сложным для Шахтера в этом матче?
– Период после сборных всегда сложен. Нашим игрокам дали немало выходных во время международной паузы.
– Но ведь ты вызывался в расположение национальной сборной и практически не отдыхал…
– Это понятно, но для всех наших ребят было важно выиграть в Оболони. Думаю, что 2:0 это отличный результат для нашей команды.
– После первого тайма тренерский штаб вносил много изменений в игру Шахтера?
– Мы пообщались в раздевалке и тренеры сделали некоторые корректировки.
– Что бы ты сказал об Антоне Глущенко, забившем дебютный мяч в УПЛ?
– Он старается на тренировках. Антон еще молодой игрок. Судьба наградила его забитым мячом.
В нынешнем сезоне «Шахтер» занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 44 балла после 21 сыгранного матча.
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