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Англия
21 апреля 2024, 04:24 |
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Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 21 апреля в 18:30 по Киеву

21 апреля 2024, 04:24 |
30
0
Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

21 апреля на «Крэйвен Коттедж» пройдет матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Фулхэм» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Фулхэм

Команда оставляет довольно противоречивое впечатление. С одной стороны, Марку Сильва заработал себе новые очки как менеджер. Он, выигрывавший в 2022-м году Чемпионшип и, в отличие от предшественников, удержал дачников в АПЛ. В этом сезоне лондонский клуб смог дойти до полуфинала Кубка Лиги - лучший результат в истории. Да и в чемпионате получилось уверенно закрепиться в числе середняков дивизиона. Но такое впечатление, что весной футболисты решили, что все задачи решены. Чего стоит поединок с Ноттингем Форест, когда было 3 замены в середине первого тайма, после пары пропущенных - но все равно уступили борцу за выживание 1:3. Зато с Вест Хэмом, поглощенным борьбой в Лиге Европы, оформили солидную победу 2:0.

Ливерпуль

Клуб весну начинал с надеждами оформить в последнем сезоне Юргена Клоппа квадрупл. Причем они были подтверждены завоеванием первого титула - февраль завершили победой в Кубке Лиги. Правда, в финале нестабильный Челси обыграли за счет гола экстра-тайме, при общем преимуществе синих. Потом же были уже откровенные неудачи. В кубке их выбил голом на 120+ минуте старый соперник, Манчестер Юнайтед, и он же отобрал очки в позапрошлом туре АПЛ. Ну, а венцом неудач красных был разгром Аталантой в Лиге Европы. Выставив вполне основной состав, мерсисайдцы получили 0:3. В Италии получилось быстро заработать и реализовать пенальти. Но потом не добавили ничего ни Салах, ни его партнеры. При этом в Премьер-Лиге с Кристал Пэлас был еще 1 провал, с 0:1 на своем поле.

Статистика личных встреч

У красных было 3 победы кряду. Но в ответном полуфинале Кубка Лиги все закончилось ничьей - впрочем, такой результат вполне устроил мерсисайдцев.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут довольно простой победы красных. Но их соперник способен на сюрпризы - лучше остановиться на нейтральном варианте с тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,81).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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