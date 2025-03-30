Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Холанда обвинили в том, что он ударил женщину. Провели расследование
Другие новости
30 марта 2025, 04:53 |
172
0

ФОТО. Холанда обвинили в том, что он ударил женщину. Провели расследование

Эрлинг Холанд оказался в эципентре неприятной истории

30 марта 2025, 04:53 |
172
0
ФОТО. Холанда обвинили в том, что он ударил женщину. Провели расследование
The Sun. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал объектом обсуждения из-за инцидента с сотрудницей клуба.

Женщина обвинила футболиста в том, что он якобы ударил талисмана «горожан» — Месячного луча.

Она рассказала, что перед матчем с «Саутгемптоном» в октябре почувствовала удар в спину, сначала подумав, что это был мяч.

Однако позже она поняла, что это был Холанд, который подошел сзади и ударил её по голове.

После этого женщина почувствовала боль и обратилась в охрану клуба, получив насмешки. Врачи подтвердили симптомы, но серьезных повреждений не обнаружили. Клуб провел расследование, просмотрев видео, и не нашел доказательств побоев, отметив, что Холанд всегда действует с осторожностью по отношению к талисману.

Несмотря на это, женщине не продлили контракт, а позже она обратилась в полицию с обвинениями, что Холанд её ударил, а «Сити» пытается скрыть это. Однако правозащитники не нашли в действиях футболиста злого умысла.

По теме:
Борнмут – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч
ФОТО. Они встречаются! Футболист Манчестер Сити и горячая модель вместе
ФОТО. Звездный футболист тайно женился. Без пышной церемонии
фото Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прелюдия в чемпионате. Динамо спокойно переиграло Рух во Львове
Футбол | 29 марта 2025, 19:58 337
Прелюдия в чемпионате. Динамо спокойно переиграло Рух во Львове
Прелюдия в чемпионате. Динамо спокойно переиграло Рух во Львове

Через несколько дней команды Шовковского и Пономарева сыграют снова, но в Кубке Украины

Сергей ШИЩЕНКО: «Результатом не доволен, но игрой – да»
Футбол | 30 марта 2025, 04:05 0
Сергей ШИЩЕНКО: «Результатом не доволен, но игрой – да»
Сергей ШИЩЕНКО: «Результатом не доволен, но игрой – да»

«Оболонь» уступила »Шахтеру»

Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
Бокс | 29.03.2025, 07:25
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Война | 29.03.2025, 09:00
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
Бокс | 29.03.2025, 08:44
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
29.03.2025, 00:23 3
Футбол
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
29.03.2025, 02:49 1
Футбол
Усик обратился к обидчику Майка Тайсона. Будет что-то грандиозное
Усик обратился к обидчику Майка Тайсона. Будет что-то грандиозное
29.03.2025, 00:03 1
Бокс
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
28.03.2025, 10:35 9
Футбол
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
28.03.2025, 08:51
Теннис
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
28.03.2025, 20:22 7
Футбол
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
28.03.2025, 11:18 2
Футбол
Усик и Дюбуа проведут бой за четыре титула, если выполнят два условия
Усик и Дюбуа проведут бой за четыре титула, если выполнят два условия
28.03.2025, 13:25 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем