ФОТО. Холанда обвинили в том, что он ударил женщину. Провели расследование
Эрлинг Холанд оказался в эципентре неприятной истории
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал объектом обсуждения из-за инцидента с сотрудницей клуба.
Женщина обвинила футболиста в том, что он якобы ударил талисмана «горожан» — Месячного луча.
Она рассказала, что перед матчем с «Саутгемптоном» в октябре почувствовала удар в спину, сначала подумав, что это был мяч.
Однако позже она поняла, что это был Холанд, который подошел сзади и ударил её по голове.
После этого женщина почувствовала боль и обратилась в охрану клуба, получив насмешки. Врачи подтвердили симптомы, но серьезных повреждений не обнаружили. Клуб провел расследование, просмотрев видео, и не нашел доказательств побоев, отметив, что Холанд всегда действует с осторожностью по отношению к талисману.
Несмотря на это, женщине не продлили контракт, а позже она обратилась в полицию с обвинениями, что Холанд её ударил, а «Сити» пытается скрыть это. Однако правозащитники не нашли в действиях футболиста злого умысла.
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