Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал объектом обсуждения из-за инцидента с сотрудницей клуба.

Женщина обвинила футболиста в том, что он якобы ударил талисмана «горожан» — Месячного луча.

Она рассказала, что перед матчем с «Саутгемптоном» в октябре почувствовала удар в спину, сначала подумав, что это был мяч.

Однако позже она поняла, что это был Холанд, который подошел сзади и ударил её по голове.

После этого женщина почувствовала боль и обратилась в охрану клуба, получив насмешки. Врачи подтвердили симптомы, но серьезных повреждений не обнаружили. Клуб провел расследование, просмотрев видео, и не нашел доказательств побоев, отметив, что Холанд всегда действует с осторожностью по отношению к талисману.

Несмотря на это, женщине не продлили контракт, а позже она обратилась в полицию с обвинениями, что Холанд её ударил, а «Сити» пытается скрыть это. Однако правозащитники не нашли в действиях футболиста злого умысла.