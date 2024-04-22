Юрген КЛОПП: «Обычно Фулхэм» доставляет нам больше проблем»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал успех своих игроков в матче против «Фулхэма» (3:1) в рамках 33-го тура АПЛ.

«В течение 80 минут мы были действительно хороши. Мне не понравились последние 10 минут первого тайма, когда мы пропустили. Но все в порядке, потому что игра во втором тайме мне понравилась.

Мы снова смогли показать то, что у нас действительно хорошо получалось в первом тайме – владели мячом, создавали моменты и забили несколько отличных голов. К тому же у нас были и другие неплохие моменты. Мы внесли некоторые изменения, и ребята здорово справились.

Обычно «Фулхэм» доставляет нам больше проблем, так что мы показали хорошую игру в нужный момент. Мы хотим оставаться в чемпионской гонке, это очевидно. Вчера «Арсенал» победил, «Манчестер Сити» выиграет свой матч в запасе, поэтому мы должны побеждать и стараемся делать это» – сказал главный тренер «Ливерпуля».

«Ливерпуль» за 33 матча набрал 74 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» имеет столько же, но лидирует благодаря лучшей разнице мячей. «Манчестер Сити» отстает на 1 очко при матче в запасе.