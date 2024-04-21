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Фулхэм
21.04.2024 18:30 – FT 1 : 3
Ливерпуль
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Англия
21 апреля 2024, 22:35 | Обновлено 21 апреля 2024, 22:37
171
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Фулхэм – Ливерпуль – 1:3. Красные догнали канониров. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 34-го тура АПЛ

21 апреля 2024, 22:35 | Обновлено 21 апреля 2024, 22:37
171
1
Фулхэм – Ливерпуль – 1:3. Красные догнали канониров. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 апреля в матче 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Фулхэм» (3:1).

За мерсисайдцев голы забили Трент Александер-Арнольд, Райан Гравенберх и Диогу Жота. У хозяев поля отличился Тимоти Кастань.

«Ливерпуль» набрал 74 очка и догнал Арсенал на вершине АПЛ (74 балла). Манчестер Сити отстает от лидеров на одно очко, имея игру в запасе (73). «Фулхэм» имеет 42 пункта и идет 12-м в турнирной таблице АПЛ.

Премьер-лига. 34-й тур, 21 апреля

Фулхэм – Ливерпуль – 1:3

Голы: Кастань, 45+2 – Александер-Арнолд, 32, Гравенберх, 53, Диогу Жота, 72

Видео голов и обзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Гравенберх (Ливерпуль).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Тимоти Кастань (Фулхэм).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Andy_P
Кругом битая печень в АПЛ ещё как-то ковыляет.
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