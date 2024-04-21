Фулхэм – Ливерпуль – 1:3. Красные догнали канониров. Видео голов и обзор
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Вечером 21 апреля в матче 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Фулхэм» (3:1).
За мерсисайдцев голы забили Трент Александер-Арнольд, Райан Гравенберх и Диогу Жота. У хозяев поля отличился Тимоти Кастань.
«Ливерпуль» набрал 74 очка и догнал Арсенал на вершине АПЛ (74 балла). Манчестер Сити отстает от лидеров на одно очко, имея игру в запасе (73). «Фулхэм» имеет 42 пункта и идет 12-м в турнирной таблице АПЛ.
Премьер-лига. 34-й тур, 21 апреля
Фулхэм – Ливерпуль – 1:3
Голы: Кастань, 45+2 – Александер-Арнолд, 32, Гравенберх, 53, Диогу Жота, 72
Видео голов и обзор матча
События матча
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