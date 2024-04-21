Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон с Миколенко обыграл прямого конкурента за выживание в АПЛ
Чемпионат Англии
Эвертон
21.04.2024 15:30 – FT 2 : 0
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 апреля 2024, 17:51 | Обновлено 21 апреля 2024, 17:55
565
0

Эвертон с Миколенко обыграл прямого конкурента за выживание в АПЛ

Ириски на своем поле выиграли у Ноттингем Форест 2:0, Виталий отыграл весь поединок

21 апреля 2024, 17:51 | Обновлено 21 апреля 2024, 17:55
565
0
Эвертон с Миколенко обыграл прямого конкурента за выживание в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко и Дивок Ориги

21 апреля состоялся матч 34-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Эвертон» и «Ноттингем Форест». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счет в поединке на 29-й минуте открыл Идрисса Гуйе. На 76-й Дуайт Макнил удвоил преимущество ливерпульского клуба.

❗️ Видео голов доступно в Telegram

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу.

Благодаря этой победе «Эвертон» набрал 30 очков и находится на 16-й позиции в таблице чемпионата Англии. У «Ноттингем Форест» на 4 пункта меньше и 17-е место. Отметим, что в Чемпионшип вылетят 3 последние команды по итогам сезона 2023/24 (с 20-го по 18-е место).

АПЛ 2023/24. 34-й тур. 21 апреля

Эвертон – Ноттингем Форест – 2:0

Голы: Гуйе, 29, Макнил, 76

По теме:
ФОТО. Миколенко звал врачей. Игрок Эвертона потерял сознание в матче АПЛ
Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стала известна оценка Миколенко за принципиальный матч Эвертона в АПЛ
Идрисса Гуйе Дуайт Макнил Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко Эвертон Ноттингем Форест
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
Футбол | 21 апреля 2024, 01:20 1
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол

Каталонский клуб впервые в истории гарантировал себе участие в еврокубках

ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
Бокс | 21 апреля 2024, 08:35 3
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC

Пояс WBC стал вакантным, так как Райан не вложился в весовую категорию

ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
Футбол | 20.04.2024, 23:41
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
Снигур выиграла первый титул в сезоне
Теннис | 21.04.2024, 13:47
Снигур выиграла первый титул в сезоне
Снигур выиграла первый титул в сезоне
ФОТО. Луческу и Ребров присутствуют на матче Динамо – Полесье в Киеве
Футбол | 21.04.2024, 18:47
ФОТО. Луческу и Ребров присутствуют на матче Динамо – Полесье в Киеве
ФОТО. Луческу и Ребров присутствуют на матче Динамо – Полесье в Киеве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
19.04.2024, 16:11 1
Бокс
Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб
Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб
20.04.2024, 00:24 7
Футбол
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
20.04.2024, 22:39 8
Теннис
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
19.04.2024, 17:02 1
Футбол
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
20.04.2024, 19:55 66
Теннис
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
19.04.2024, 16:30 9
Футбол
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
20.04.2024, 23:57 3
Футбол
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
21.04.2024, 08:15 25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем