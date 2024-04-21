Эвертон с Миколенко обыграл прямого конкурента за выживание в АПЛ
Ириски на своем поле выиграли у Ноттингем Форест 2:0, Виталий отыграл весь поединок
21 апреля состоялся матч 34-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Эвертон» и «Ноттингем Форест». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Счет в поединке на 29-й минуте открыл Идрисса Гуйе. На 76-й Дуайт Макнил удвоил преимущество ливерпульского клуба.
❗️ Видео голов доступно в Telegram
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу.
Благодаря этой победе «Эвертон» набрал 30 очков и находится на 16-й позиции в таблице чемпионата Англии. У «Ноттингем Форест» на 4 пункта меньше и 17-е место. Отметим, что в Чемпионшип вылетят 3 последние команды по итогам сезона 2023/24 (с 20-го по 18-е место).
АПЛ 2023/24. 34-й тур. 21 апреля
Эвертон – Ноттингем Форест – 2:0
Голы: Гуйе, 29, Макнил, 76
FT. A massive three points! UTFT!!!!!! ✊— Everton (@Everton) April 21, 2024
🔵 2-0 🔴 #EVENFO pic.twitter.com/ghsUanGGan
Full time. pic.twitter.com/nV1o52v4bi— Nottingham Forest (@NFFC) April 21, 2024
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