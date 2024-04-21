В субботу, 21 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.