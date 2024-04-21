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Чемпионат Англии
Эвертон
21.04.2024 15:30 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 апреля 2024, 13:14 | Обновлено 21 апреля 2024, 13:16
47
0

Эвертон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 апреля в 15:30 матч чемпионата Англии

21 апреля 2024, 13:14 | Обновлено 21 апреля 2024, 13:16
47
0
Эвертон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 21 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Эвертон – Ноттингем Форест
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Ноттингем Форест Эвертон Виталий Миколенко смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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