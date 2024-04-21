21 апреля на «Гудисон Парк» пройдет матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Ноттингем Форест». Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.

Эвертон

Команда в этом сезоне постоянно воюет с руководством британского футбола. Она сначала получила штраф в 10 очков за превышение расходов над доходами. Затянувшаяся апелляция принесла успех только к весне, и то частичный - вернули 4. Но в апреле подоспело новое наказание, правда, на этот раз отминусовали еще 2 балла. И окончательный вердикт будет сделан уже после того, как в АПЛ закончится сезон. Впрочем, у ирисок от этого остается только 1 задача: набирать побольше очков. Они после долгой паузы не могли выиграть, и лишь с Бернли дома оформили 1:0 - именно это и позволяет пока что спасает от полноценного погружения снова в зону вылета. Но потом были унизительные 0:6 от Челси, с жутким привозом Пикфорда, который, впрочем, уже ничего не решал.

Ноттингем Форест

Клуб находится в идентичном положении с синими из Ливерпуля. Они стали вторыми, кто получил штраф в 4 очка - и тоже за нарушение правил финансовых фэйр-плей британского футбола. Правда, лесников наказали немного мягче, особенно с учетом того, что у ирисок баллы отбирали дважды. Но вполне возможно, что команде, вернувшейся в Премьер-Лигу только в 2022-м, и этого хватит, она не особенно впечатляет. Даже после смены тренера и приглашения Нуну Эшпириту Санту не получается стабильно набирать очки. Хотя Фулхэм довольно уверенно обыграли в апреле, со счетом 3:1, забив все свои голы к перерыву. Правда, потом с тем же счетом уступили Тоттенхэму. Зато с Вулверхэмптоном получилось выдать зрелищную ничью, 2:2.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне оба поединка закончились ничьими. Но в этом синие минимально выиграли в гостях.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят, что в ключевом поединке выиграют ириски. Но лесники смотрятся не хуже, и должны как минимум не проиграть в этом поединке (коэффициент - 1,8).