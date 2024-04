Ярмолюк принял участие в самой большой победе Брентфорда в АПЛ

Сегодня, 20 апреля, проходят матчи 34-го чемпионата Англии по футболу.

«Брентфорд» на выезде со счетом 5:1 разгромил «Лутон Таун». Егор Яромлюк начал матч в запасе и вышел на поле на 83-й минуте. Эта победа для лондонцев стала самой большой в АПЛ.

В битве аутсайдеров «Бернли» победил в гостях «Шеффилд Юнайтед» – 4:1.

В последнем матче игрового дня «Вулверхэмптон» в 21:30 будет принимать «Арсенал».

АПЛ. 34-й тур, 20 апреля.

Лутон Таун – Брентфорд – 1:5

Голы: Берри, 90+3 – Висса, 24, 45+1, Пиннок, 62, Льюис-Поттер, 64, Шаде, 86.

Шеффилд Юнайтед – Бернли – 1:4

Голы: Хамер, 52 - Бруун Ларсен, 38, Ассиньон, 40, Фостер, 58, Гудмундссон, 71.

