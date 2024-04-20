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Чемпионат Англии
Лутон Таун
20.04.2024 17:00 – FT 1 : 5
Брентфорд
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Англия
20 апреля 2024, 19:04 | Обновлено 20 апреля 2024, 19:05
628
0

Ярмолюк принял участие в самой большой победе Брентфорда в АПЛ

Состоялось два матча чемпионата Англии

20 апреля 2024, 19:04 | Обновлено 20 апреля 2024, 19:05
628
0
Ярмолюк принял участие в самой большой победе Брентфорда в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Сегодня, 20 апреля, проходят матчи 34-го чемпионата Англии по футболу.

«Брентфорд» на выезде со счетом 5:1 разгромил «Лутон Таун». Егор Яромлюк начал матч в запасе и вышел на поле на 83-й минуте. Эта победа для лондонцев стала самой большой в АПЛ.

В битве аутсайдеров «Бернли» победил в гостях «Шеффилд Юнайтед» – 4:1.

В последнем матче игрового дня «Вулверхэмптон» в 21:30 будет принимать «Арсенал».

АПЛ. 34-й тур, 20 апреля.

Лутон Таун – Брентфорд – 1:5
Голы: Берри, 90+3 – Висса, 24, 45+1, Пиннок, 62, Льюис-Поттер, 64, Шаде, 86.

Шеффилд Юнайтед – Бернли – 1:4
Голы: Хамер, 52 - Бруун Ларсен, 38, Ассиньон, 40, Фостер, 58, Гудмундссон, 71.

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Манчестер Сити 32 22 7 3 76 - 32 73
2 Арсенал 32 22 5 5 75 - 26 71
3 Ливерпуль 32 21 8 3 72 - 31 71
4 Астон Вилла 33 19 6 8 68 - 49 63
5 Тоттенхэм 32 18 6 8 65 - 49 60
6 Ньюкасл 32 15 5 12 69 - 52 50
7 Манчестер Юнайтед 32 15 5 12 47 - 48 50
8 Вест Хэм 33 13 9 11 52 - 58 48
9 Челси 31 13 8 10 61 - 52 47
10 Брайтон 32 11 11 10 52 - 50 44
11 Вулверхэмптон 32 12 7 13 46 - 51 43
12 Фулхэм 33 12 6 15 49 - 51 42
13 Борнмут 32 11 9 12 47 - 57 42
14 Брентфорд 34 9 8 17 52 - 59 35
15 Кристал Пэлас 32 8 9 15 37 - 54 33
16 Эвертон 32 9 8 15 32 - 48 27
17 Ноттингем Форест 33 7 9 17 42 - 58 26
18 Лутон Таун 34 6 7 21 47 - 75 25
19 Бёрнли 34 5 8 21 37 - 69 23
20 Шеффилд Юнайтед 33 3 7 23 31 - 88 16
Полная таблица
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Шеффилд Юнайтед Бернли Лутон Таун Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Егор Ярмолюк
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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