Ярмолюк принял участие в самой большой победе Брентфорда в АПЛ
Состоялось два матча чемпионата Англии
Сегодня, 20 апреля, проходят матчи 34-го чемпионата Англии по футболу.
«Брентфорд» на выезде со счетом 5:1 разгромил «Лутон Таун». Егор Яромлюк начал матч в запасе и вышел на поле на 83-й минуте. Эта победа для лондонцев стала самой большой в АПЛ.
В битве аутсайдеров «Бернли» победил в гостях «Шеффилд Юнайтед» – 4:1.
В последнем матче игрового дня «Вулверхэмптон» в 21:30 будет принимать «Арсенал».
АПЛ. 34-й тур, 20 апреля.
Лутон Таун – Брентфорд – 1:5
Голы: Берри, 90+3 – Висса, 24, 45+1, Пиннок, 62, Льюис-Поттер, 64, Шаде, 86.
Шеффилд Юнайтед – Бернли – 1:4
Голы: Хамер, 52 - Бруун Ларсен, 38, Ассиньон, 40, Фостер, 58, Гудмундссон, 71.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Манчестер Сити
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|2
|Арсенал
|32
|22
|5
|5
|75 - 26
|71
|3
|Ливерпуль
|32
|21
|8
|3
|72 - 31
|71
|4
|Астон Вилла
|33
|19
|6
|8
|68 - 49
|63
|5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8
|Вест Хэм
|33
|13
|9
|11
|52 - 58
|48
|9
|Челси
|31
|13
|8
|10
|61 - 52
|47
|10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11
|Вулверхэмптон
|32
|12
|7
|13
|46 - 51
|43
|12
|Фулхэм
|33
|12
|6
|15
|49 - 51
|42
|13
|Борнмут
|32
|11
|9
|12
|47 - 57
|42
|14
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|15
|Кристал Пэлас
|32
|8
|9
|15
|37 - 54
|33
|16
|Эвертон
|32
|9
|8
|15
|32 - 48
|27
|17
|Ноттингем Форест
|33
|7
|9
|17
|42 - 58
|26
|18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47 - 75
|25
|19
|Бёрнли
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20
|Шеффилд Юнайтед
|33
|3
|7
|23
|31 - 88
|16
Away days don't come much better ❤🐝 pic.twitter.com/JQCsLEgJdp— Brentford FC (@BrentfordFC) April 20, 2024
The points are ours! 🥳 pic.twitter.com/PWICjFlLcy— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 20, 2024
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