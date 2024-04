Арсенал прервал трехматчевую серию без побед. Зинченко остался в запасе

В субботу, 20 апреля, состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Вулверхэмптон» и «Арсенал».

Игра прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» и завершилась победой «Арсенала» со счетом 2:0.

Автором первого гола в матче стал Леандро Троссард, забивший на 45-й минуте, а снял все вопросы о победителе поединка Мартин Эдегор на 90+5.

Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начал матч в запасе и на поле так и не появился.

Благодаря этой победе «Арсенал» вернул себе первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на одно очко, но у «горожан» есть игра в запасе.

АПЛ. 34-й тур, 20 апреля.

Вулверхэмптон – Арсенал – 0:2

Гол: Троссард, 45, Эдегор, 90+5.

Вулверхэмптон: Жозе Са, Доэрти (Аит-Нури, 75), Буэно, Килмен, Гомеш, Буэно, Гомес, Дойл, Траоре, Чирева (Сарабия, 75), Хван Хи Чхан (Лемина, 51).



Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивер, Парти, Эдегор, Райс, Хаверц, Троссард (Мартинелли, 72), Сака, Габриэл Жезус.

Back to winning ways with a BIG three points ❤️ pic.twitter.com/N67XfadmRO