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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
20.04.2024 21:30 – FT 0 : 2
Арсенал
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Англия
20 апреля 2024, 23:29 | Обновлено 20 апреля 2024, 23:50
659
2

Арсенал прервал трехматчевую серию без побед. Зинченко остался в запасе

Лондонский клуб обыграл «Вулверхэмптон»

20 апреля 2024, 23:29 | Обновлено 20 апреля 2024, 23:50
659
2
Арсенал прервал трехматчевую серию без побед. Зинченко остался в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал

В субботу, 20 апреля, состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Вулверхэмптон» и «Арсенал».

Игра прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» и завершилась победой «Арсенала» со счетом 2:0.

Автором первого гола в матче стал Леандро Троссард, забивший на 45-й минуте, а снял все вопросы о победителе поединка Мартин Эдегор на 90+5.

Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начал матч в запасе и на поле так и не появился.

Благодаря этой победе «Арсенал» вернул себе первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на одно очко, но у «горожан» есть игра в запасе.

АПЛ. 34-й тур, 20 апреля.

Вулверхэмптон – Арсенал – 0:2

Гол: Троссард, 45, Эдегор, 90+5.

Вулверхэмптон: Жозе Са, Доэрти (Аит-Нури, 75), Буэно, Килмен, Гомеш, Буэно, Гомес, Дойл, Траоре, Чирева (Сарабия, 75), Хван Хи Чхан (Лемина, 51).

Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивер, Парти, Эдегор, Райс, Хаверц, Троссард (Мартинелли, 72), Сака, Габриэл Жезус.

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 33 23 5 5 77 - 26 74
2 Манчестер Сити 32 22 7 3 76 - 32 73
3 Ливерпуль 32 21 8 3 72 - 31 71
4 Астон Вилла 33 19 6 8 68 - 49 63
5 Тоттенхэм 32 18 6 8 65 - 49 60
6 Ньюкасл 32 15 5 12 69 - 52 50
7 Манчестер Юнайтед 32 15 5 12 47 - 48 50
8 Вест Хэм 33 13 9 11 52 - 58 48
9 Челси 31 13 8 10 61 - 52 47
10 Брайтон 32 11 11 10 52 - 50 44
11 Вулверхэмптон 33 12 7 14 46 - 53 43
12 Фулхэм 33 12 6 15 49 - 51 42
13 Борнмут 32 11 9 12 47 - 57 42
14 Брентфорд 34 9 8 17 52 - 59 35
15 Кристал Пэлас 32 8 9 15 37 - 54 33
16 Эвертон 32 9 8 15 32 - 48 27
17 Ноттингем Форест 33 7 9 17 42 - 58 26
18 Лутон Таун 34 6 7 21 47 - 75 25
19 Бёрнли 34 5 8 21 37 - 69 23
20 Шеффилд Юнайтед 33 3 7 23 31 - 88 16
Полная таблица
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Леандро Троссард Вулверхэмптон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Вулверхэмптон - Арсенал Мартин Эдегор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
в АПЛ Арсенал програв тільки попередній матч . До цього перемоги були....
Цікаво що Артета тільки дві заміни зробив
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-1
Octopus
Арсеналу идет первое место. У Сити там следующая игра против Брайтона, шансов мало, но может быть второй Гвардиола чудом и скатает ничейку с Гвардиолой первым.
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-1
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