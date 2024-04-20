Арсенал прервал трехматчевую серию без побед. Зинченко остался в запасе
Лондонский клуб обыграл «Вулверхэмптон»
В субботу, 20 апреля, состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Вулверхэмптон» и «Арсенал».
Игра прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» и завершилась победой «Арсенала» со счетом 2:0.
Автором первого гола в матче стал Леандро Троссард, забивший на 45-й минуте, а снял все вопросы о победителе поединка Мартин Эдегор на 90+5.
Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начал матч в запасе и на поле так и не появился.
Благодаря этой победе «Арсенал» вернул себе первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на одно очко, но у «горожан» есть игра в запасе.
АПЛ. 34-й тур, 20 апреля.
Вулверхэмптон – Арсенал – 0:2
Гол: Троссард, 45, Эдегор, 90+5.
Вулверхэмптон: Жозе Са, Доэрти (Аит-Нури, 75), Буэно, Килмен, Гомеш, Буэно, Гомес, Дойл, Траоре, Чирева (Сарабия, 75), Хван Хи Чхан (Лемина, 51).
Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивер, Парти, Эдегор, Райс, Хаверц, Троссард (Мартинелли, 72), Сака, Габриэл Жезус.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|33
|23
|5
|5
|77 - 26
|74
|2
|Манчестер Сити
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|3
|Ливерпуль
|32
|21
|8
|3
|72 - 31
|71
|4
|Астон Вилла
|33
|19
|6
|8
|68 - 49
|63
|5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8
|Вест Хэм
|33
|13
|9
|11
|52 - 58
|48
|9
|Челси
|31
|13
|8
|10
|61 - 52
|47
|10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11
|Вулверхэмптон
|33
|12
|7
|14
|46 - 53
|43
|12
|Фулхэм
|33
|12
|6
|15
|49 - 51
|42
|13
|Борнмут
|32
|11
|9
|12
|47 - 57
|42
|14
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|15
|Кристал Пэлас
|32
|8
|9
|15
|37 - 54
|33
|16
|Эвертон
|32
|9
|8
|15
|32 - 48
|27
|17
|Ноттингем Форест
|33
|7
|9
|17
|42 - 58
|26
|18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47 - 75
|25
|19
|Бёрнли
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20
|Шеффилд Юнайтед
|33
|3
|7
|23
|31 - 88
|16
Back to winning ways with a BIG three points ❤️ pic.twitter.com/N67XfadmRO— Arsenal (@Arsenal) April 20, 2024
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