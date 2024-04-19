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Вулверхэмптон
20.04.2024 21:30 - : -
Арсенал
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Англия
19 апреля 2024, 19:54 |
122
0

Вулверхэмптон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 20 апреля в 21:30 по Киеву

19 апреля 2024, 19:54 |
122
0
Вулверхэмптон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля на «Молинью» пройдет матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вулверхэмптон» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Вулверхэмптон

Команда провела тяжелый прошлый сезон и не вызывающее оптимизма лето. Тогда, не торгуясь особенно и не удерживая никого, боссы волков продавали футболистов, а за неделю до старта нового розыгрыша не смогли убедить остаться Лопетеги. Благо, что после него тренерский пост занял Гари О'Нил. Он хорошо себя проявил в прошлом сезоне, в Борнмуте, и очень хорош и сейчас. Да, было тяжело на старте, но уже к концу зимы стало очевидно, что никакой угрозы понижения в Чемпионшип нет и в помине. Возможно, это сработало расслабляюще, ведь были поражения в середине весны Астон Вилле и Вест Хэму при ничьей с борцом за выживание - Бернли. С Ноттингем Форест тоже на своем поле закончили, разделив очки - в итоге было 2:2.

Арсенал

Клуб проходит самый настоящий краш-тест. В прошедший мид-уик он второй раз кряду играл против Баварии. Дома с немцами, открыв счет, канониры в итоге ограничились только ничьей 2:2, и это еще отыгрывались усилиями Троссарда. В среду в Мюнхене уже такое не получилось, там так и уступили минимально. Теперь Микелю Артете и его подопечным нужно мгновенно переключиться на АПЛ. В апреле получилось вернуться на первое место благодаря ничьей Ливерпуля с Манчестер Юнайтед - впрочем, у грандов было поровну очков, по 71, а Манчестер Сити отставал только на 1 балл. В прошлом туре АПЛ играли против Астон Виллы, тоже сильного и мотивированного соперника, еще и ведомого Унаи Эмери. Там все закончилось поражением, и после этих 0:2 горожан выпустили на первое место.

Статистика личных встреч

Не так давно Вулвз считались грозой и для этого столичного авторитета. Но вот уже 5 раз кряду выигрывали красно-белые.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут уверенной победы Зинченко и компании. Но хозяева умеют играть, если настроятся. Ставим на тотал больше 2,5 гола (коэффициент - 1,63).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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