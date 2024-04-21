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20.04.2024 21:30 – FT 0 : 2
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Англия
21 апреля 2024, 10:00 | Обновлено 21 апреля 2024, 10:18
441
0

Артета оценил победу Арсенала, в которой не принял участие Зинченко

Испанец – о матче «канониров» с «Вулверхэмптоном»

21 апреля 2024, 10:00 | Обновлено 21 апреля 2024, 10:18
441
0
Артета оценил победу Арсенала, в которой не принял участие Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал матч 34-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:0), в котором не принял участие украинец Александр Зинченко, просидевший все 90 минут в запасе лондонцев.

«Это очень хорошая реакция [на вылет из Лиги чемпионов], я горжусь ими. Мы заслужили победу в этой игре и снова сохранили свои ворота сухими.

Конечно, мы разочарованы поражением от «Баварии», но у нас впереди еще пять матчей, и мы снова на вершине таблицы.

Даже при 2:0 никогда нельзя быть уверенным [в победе], а они [«Вулверхэмптон»] – хорошая команда, которая, внеся некоторые изменения, создала нам проблемы.

Мы были очень последовательны в обороне, и это та платформа, которая необходима для победы в АПЛ. Все, что мы можем сейчас сделать, – это выигрывать свои матчи. У нас потрясающая форма в этом календарном году, но мы все равно не первые – но таков уж уровень АПЛ», – заявил Артета.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Вулверхэмптон Микель Артета
Юрій Остроумов Источник: BBC
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