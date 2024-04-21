Вулверхэмптон – Арсенал – 0:2. Победа без Зинченко. Видео голов и обзор

Состоялся поединок 34 тура Английской Премьер-лиги. «Арсенал» ездил в гости в «Вулверхэмптон» и одержал победу со счетом 2:0. Украинец Александр Зинченко на поле не выходил.

АПЛ. 34-й тур, 20 апреля.

Вулвергемптон – Арсенал – 0:2

Голы: Троссард, 45, Эдегор, 90+5.

Вулвергемптон: Жозе Са, Доэрти (Аит-Нури, 75), Буэно, Килман, Гомеш, Буэно, Гомес, Дойл, Траоре, Чирева (Сарабия, 75), Хван Хи Чхан (Лемина, 51).

Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивиор, Парти, Эдегор, Райс, Хаверц, Троссард (Мартинелли, 72), Сака, Габриел Жезус.

Видеообзор матча