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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
20.04.2024 21:30 – FT 0 : 2
Арсенал
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Англия
21 апреля 2024, 06:38 | Обновлено 21 апреля 2024, 06:46
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0

Вулверхэмптон – Арсенал – 0:2. Победа без Зинченко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка АПЛ

21 апреля 2024, 06:38 | Обновлено 21 апреля 2024, 06:46
430
0
Вулверхэмптон – Арсенал – 0:2. Победа без Зинченко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 34 тура Английской Премьер-лиги. «Арсенал» ездил в гости в «Вулверхэмптон» и одержал победу со счетом 2:0. Украинец Александр Зинченко на поле не выходил.

АПЛ. 34-й тур, 20 апреля.

Вулвергемптон – Арсенал – 0:2

Голы: Троссард, 45, Эдегор, 90+5.

Вулвергемптон: Жозе Са, Доэрти (Аит-Нури, 75), Буэно, Килман, Гомеш, Буэно, Гомес, Дойл, Траоре, Чирева (Сарабия, 75), Хван Хи Чхан (Лемина, 51).

Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивиор, Парти, Эдегор, Райс, Хаверц, Троссард (Мартинелли, 72), Сака, Габриел Жезус.

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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