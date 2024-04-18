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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
20.04.2024 21:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 апреля 2024, 20:47 |
49
0

Вулверхэмптон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 апреля в 21:30 матч чемпионата Англии

18 апреля 2024, 20:47 |
49
0
Вулверхэмптон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 20 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Арсенал».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Вулверхэмптон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Вулверхэмптон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Вулверхэмптон - Арсенал Александр Зинченко смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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