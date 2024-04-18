Вулверхэмптон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 апреля в 21:30 матч чемпионата Англии
В субботу, 20 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Арсенал».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
Вулверхэмптон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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