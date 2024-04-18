В субботу, 20 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Арсенал».

Прогноз поединка читайте в Telegram.



Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Вулверхэмптон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ