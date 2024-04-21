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Чемпионат Англии
Астон Вилла
21.04.2024 17:00 – FT 3 : 1
Борнмут
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Англия
21 апреля 2024, 19:13 | Обновлено 21 апреля 2024, 19:23
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Борнмут с Забарным уступил Астон Вилле, Пэлас выиграл в матче на 7 голов

«Вишни» проиграли «вилланам» 1:3, «Кристал Пэлас» переиграл «Вест Хэм» 5:2

21 апреля 2024, 19:13 | Обновлено 21 апреля 2024, 19:23
215
0
Борнмут с Забарным уступил Астон Вилле, Пэлас выиграл в матче на 7 голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

21 апреля состоялось несколько матчей 34-го тура АПЛ 2023/24.

«Борнмут» в гостях проиграл «Астон Вилле» 1:3. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

«Кристал Пэлас» на своем поле выиграл у «Вест Хэма» в поединке с 7 голами – 5:2.

❗️ Видео голов доступно в Telegram

Ранее 21 апреля «Эвертон» дома одолел «Ноттингем Форест» 2:0.

АПЛ 2023/24. 34-й тур. 21 апреля

Астон Вилла – Борнмут – 3:1

Голы: Роджерс, 45+1, Диаби, 57, Бэйли, 78 – Соланке, 31 (пен.)

Кристал Пэлас – Вест Хэм – 5:2

Голы: Олисе, 7, Эзе, 16, Эмерсон, 20 (автогол), Матета, 31, 64 – Антонио, 40, Митчел, 89 (автогол)

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Илья Забарный Борнмут Астон Вилла Кристал Пэлас Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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