Борнмут с Забарным уступил Астон Вилле, Пэлас выиграл в матче на 7 голов
«Вишни» проиграли «вилланам» 1:3, «Кристал Пэлас» переиграл «Вест Хэм» 5:2
21 апреля состоялось несколько матчей 34-го тура АПЛ 2023/24.
«Борнмут» в гостях проиграл «Астон Вилле» 1:3. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
«Кристал Пэлас» на своем поле выиграл у «Вест Хэма» в поединке с 7 голами – 5:2.
❗️ Видео голов доступно в Telegram
Ранее 21 апреля «Эвертон» дома одолел «Ноттингем Форест» 2:0.
АПЛ 2023/24. 34-й тур. 21 апреля
Астон Вилла – Борнмут – 3:1
Голы: Роджерс, 45+1, Диаби, 57, Бэйли, 78 – Соланке, 31 (пен.)
Кристал Пэлас – Вест Хэм – 5:2
Голы: Олисе, 7, Эзе, 16, Эмерсон, 20 (автогол), Матета, 31, 64 – Антонио, 40, Митчел, 89 (автогол)
THREE WINS IN EIGHT DAYS! 😍 pic.twitter.com/XCHcTQMZTG— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 21, 2024
Defeated at Villa Park. pic.twitter.com/vTWnFLUgNB— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 21, 2024
An enjoyable Sunday afternoon 🫡#CPFC | #CRYWHU pic.twitter.com/Za9vLDQlRQ— Crystal Palace F.C. (@CPFC) April 21, 2024
Defeat in south London. pic.twitter.com/xXaPjjQvsS— West Ham United (@WestHam) April 21, 2024
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