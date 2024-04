Фабрицио Романо поздравил Лунина с потрясающей игрой против Манчестер Сити

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо поздравил украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина с отличной игрой в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3. Лунин в серии пенальти дважды отбил удары игроков «горожан».

Романо оставил комментарий под постом Андрея в Instagram:

«Ты это заслужил», – написал Романо.

Также Фабрицио посвятил Андрею пост в своем Twitter:

🤍 “I am the 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐢𝐞𝐬𝐭 man in the world”, says Real Madrid penalties hero Andriy Lunin 🇺🇦



◉ Joined Real Madrid in 2018 as third goalkeeper.



◉ Accepted loans to Leganés, Valladolid, Oviedo.



◉ Started this season as a third goalkeeper too.



◉ Record with his 9️⃣ saves… pic.twitter.com/ApB2QriWzf