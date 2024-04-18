Фабрицио Романо поздравил Лунина с потрясающей игрой против Манчестер Сити
Итальянский инсайдер оставил комментарий под постом Андрея после победы Реала
Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо поздравил украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина с отличной игрой в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3. Лунин в серии пенальти дважды отбил удары игроков «горожан».
Романо оставил комментарий под постом Андрея в Instagram:
«Ты это заслужил», – написал Романо.
Также Фабрицио посвятил Андрею пост в своем Twitter:
- Присоединился к «Реалу» в 2018 году в качестве третьего вратаря.
- Был в аренде в Леганесе, Вальядолиде, Овьедо.
- Этот сезон начал третьим вратарем.
- Рекорд 9 сейвами в матче против «РБ Лейпциг».
- 8 сейвов против «Манчестер Сити» на «Этихаде».
- Исторические 2 сейва с пенальти для его команды.
🤍 “I am the 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐢𝐞𝐬𝐭 man in the world”, says Real Madrid penalties hero Andriy Lunin 🇺🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2024
◉ Joined Real Madrid in 2018 as third goalkeeper.
◉ Accepted loans to Leganés, Valladolid, Oviedo.
◉ Started this season as a third goalkeeper too.
◉ Record with his 9️⃣ saves… pic.twitter.com/ApB2QriWzf
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