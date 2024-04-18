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  4. Фабрицио Романо поздравил Лунина с потрясающей игрой против Манчестер Сити
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 07:33 | Обновлено 18 апреля 2024, 08:06
4259
0

Фабрицио Романо поздравил Лунина с потрясающей игрой против Манчестер Сити

Итальянский инсайдер оставил комментарий под постом Андрея после победы Реала

18 апреля 2024, 07:33 | Обновлено 18 апреля 2024, 08:06
4259
0
Фабрицио Романо поздравил Лунина с потрясающей игрой против Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо поздравил украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина с отличной игрой в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3. Лунин в серии пенальти дважды отбил удары игроков «горожан».

Романо оставил комментарий под постом Андрея в Instagram:

«Ты это заслужил», – написал Романо.

Также Фабрицио посвятил Андрею пост в своем Twitter:

  • Присоединился к «Реалу» в 2018 году в качестве третьего вратаря.
  • Был в аренде в Леганесе, Вальядолиде, Овьедо.
  • Этот сезон начал третьим вратарем.
  • Рекорд 9 сейвами в матче против «РБ Лейпциг».
  • 8 сейвов против «Манчестер Сити» на «Этихаде».
  • Исторические 2 сейва с пенальти для его команды.
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Андрей Лунин Фабрицио Романо Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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