Фабрицио Романо поздравил Лунина с потрясающей игрой против Манчестер Сити

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо поздравил украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина с отличной игрой в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3. Лунин в серии пенальти дважды отбил удары игроков «горожан».

Романо оставил комментарий под постом Андрея в Instagram:

«Ты это заслужил», – написал Романо.

Также Фабрицио посвятил Андрею пост в своем Twitter:

Присоединился к «Реалу» в 2018 году в качестве третьего вратаря.

Был в аренде в Леганесе, Вальядолиде, Овьедо.

Этот сезон начал третьим вратарем.

Рекорд 9 сейвами в матче против «РБ Лейпциг».

8 сейвов против «Манчестер Сити» на «Этихаде».

Исторические 2 сейва с пенальти для его команды.