Ман Сити – Реал. Четвертьфинал ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 17 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра проходит на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.

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В первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, завершившийся в результативную ничью 3:3. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Арсенал» – «Бавария».

Лига чемпионов. 1/4 финала, 17 апреля (обновляется)

Манчестер Сити – Реал Мадрид – 0:1 (первый матч 3:3)

Голы: Родриго, 12.

ГОЛ! Родриго, 12 мин, 0:1