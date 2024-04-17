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  4. Ман Сити – Реал. Четвертьфинал ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 22:43 |
2333
0

Ман Сити – Реал. Четвертьфинал ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты ответного матча главного еврокубка

17 апреля 2024, 22:43 |
2333
0
Ман Сити – Реал. Четвертьфинал ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 17 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра проходит на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, завершившийся в результативную ничью 3:3. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Арсенал» – «Бавария».

Лига чемпионов. 1/4 финала, 17 апреля (обновляется)

Манчестер Сити – Реал Мадрид – 0:1 (первый матч 3:3)

Голы: Родриго, 12.

ГОЛ! Родриго, 12 мин, 0:1

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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