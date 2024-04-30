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Украина. Первая лига
30 апреля 2024, 13:56 | Обновлено 30 апреля 2024, 14:07
445
0

Полузащитник Карпат вернулся в общую группу

У Мирона Маркевича – приятная головная боль

30 апреля 2024, 13:56 | Обновлено 30 апреля 2024, 14:07
445
0
Полузащитник Карпат вернулся в общую группу
ФК Карпаты Львов. Владислав Клименко

Как стало известно Sport.ua, на вчерашней тренировке в общей группе занимался один из ведущих игроков «Карпат» Владислав Клименко, который из-за повреждения пропускал календарный поединок 6 тура «чемпионской» группы Первой лиги – с «Полтавой».

Поскольку лазарет «Карпат» опустел, нет и дисквалифицированных, то у главного тренера Мирона Маркевича приятная головная боль с определением стартового состава на очередной поединок – с «Викторией», который состоится 3 мая, ведь у «зелено-белых» длинная скамейка запасных.

«Карпаты» настроены только на победу, потому что после досрочного завоевания путевки в УПЛ они еще собираются стать сильнейшей командой Первой лиги.

Сейчас у львовян 60 очков и первая строчка в турнирной таблице Первой лиги. Вторым идет «Ингулец», который имеет 55 очков в своем активе.

Ранее сообщалось, что у «Карпат» будет солидный трансферный бюджет в УПЛ.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов инсайд Первая лига Украины Владислав Клименко (футболист)
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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