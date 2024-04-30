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Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 12:24 | Обновлено 30 апреля 2024, 12:54
1316
4

Источник: У Карпат будет солидный трансферный бюджет в УПЛ

Львовский клуб сможет покупать игроков даже за 1 миллион долларов

30 апреля 2024, 12:24 | Обновлено 30 апреля 2024, 12:54
1316
4
Источник: У Карпат будет солидный трансферный бюджет в УПЛ
ФК Карпаты

Выиграв матч «чемпионской группы» Первой лиги в гостях у «Полтавы» со счетом 1:0, футболисты «Карпат» досрочно завоевали путевку в УПЛ.

Журналист Игорь Цыганык рассказал, какой у львовской команды будет бюджет в следующем сезоне УПЛ.

«Стоит ждать громких трансферов от «Карпат». У клуба достаточно хороший бюджет. Там будут платиться деньги вполне серьезные. Они смогут покупать футболистов за 500, 700 тысяч, возможно, даже за миллион долларов. У «Карпат» есть амбиции закрепиться в Премьер-лиге», – отметил Цыганык.

Ранее «Карпаты» поздравил с выходом в УПЛ мэр Львова.

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Игорь Цыганык Карпаты Львов финансы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 4
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KIPR ALECS
Після цієї новини треба ставити новину що  треба збір бо хлопцям жопа.Країна йобнулася на усю голову..яки нах солідні трасфери...зовсім ох-ли?
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+1
Flying Cat
Не так легко за мільйон знайти нормального футболіста. Можливо, але для цього має бути професійний відділ селекції і карт-бланш на закриття контрактних угод у головного тренера. Бо Маркевичу всі ці спортивні деректори ні до чого. Він вміє і знає, як сформувати боєздатний колектив. 
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+1
dudigo78
Ну та закріпитися у прем'єр - лізі вони можуть і тим складом, що є зараз. Якщо будуть хороші трансфери, то завдання буде зовсім інакше, ніж просто закріпитися
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+1
Gargantua
еще один аграрный ФК в УПЛ
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-1
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