Источник: У Карпат будет солидный трансферный бюджет в УПЛ

Выиграв матч «чемпионской группы» Первой лиги в гостях у «Полтавы» со счетом 1:0, футболисты «Карпат» досрочно завоевали путевку в УПЛ.

Журналист Игорь Цыганык рассказал, какой у львовской команды будет бюджет в следующем сезоне УПЛ.

«Стоит ждать громких трансферов от «Карпат». У клуба достаточно хороший бюджет. Там будут платиться деньги вполне серьезные. Они смогут покупать футболистов за 500, 700 тысяч, возможно, даже за миллион долларов. У «Карпат» есть амбиции закрепиться в Премьер-лиге», – отметил Цыганык.

Ранее «Карпаты» поздравил с выходом в УПЛ мэр Львова.