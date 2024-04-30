Источник: У Карпат будет солидный трансферный бюджет в УПЛ
Львовский клуб сможет покупать игроков даже за 1 миллион долларов
Выиграв матч «чемпионской группы» Первой лиги в гостях у «Полтавы» со счетом 1:0, футболисты «Карпат» досрочно завоевали путевку в УПЛ.
Журналист Игорь Цыганык рассказал, какой у львовской команды будет бюджет в следующем сезоне УПЛ.
«Стоит ждать громких трансферов от «Карпат». У клуба достаточно хороший бюджет. Там будут платиться деньги вполне серьезные. Они смогут покупать футболистов за 500, 700 тысяч, возможно, даже за миллион долларов. У «Карпат» есть амбиции закрепиться в Премьер-лиге», – отметил Цыганык.
Ранее «Карпаты» поздравил с выходом в УПЛ мэр Львова.
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