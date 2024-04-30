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Лига чемпионов
30 апреля 2024, 12:02 | Обновлено 30 апреля 2024, 12:15
995
1

Известен коэффициент на гол Кейна в ворота Лунина в матче Бавария – Реал

Матч начнется в 22:00

30 апреля 2024, 12:02 | Обновлено 30 апреля 2024, 12:15
995
1
Известен коэффициент на гол Кейна в ворота Лунина в матче Бавария – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» Мюнхен и «Реалом» Мадрид пройдет 30 апреля в 22:00.

Команды встретятся в Мюнхене на «Альянц Арене». Ожидается, что в стартовом составе «Реала» сегодня выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.

Противостоять сегодня Андрею будет звездный голеадор «Баварии» Гарри Кейн, забивший в этом сезоне уже 42 гола в 42 матчах.

Букмекерские конторы предлагают поставить на гол Кейна в ворота «Реала» с коэффициентом 2.30. Именно Гарри является самым вероятным автором как минимум одного забитого мяча. Дубль англичанина расценивается в 7.00, а хет-трик – в 27.0.

Кто забьет в матче Бавария - Реал Мадрид? Мнение букмекеров

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Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов азарт котировки букмекеров Андрей Лунин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Були б гроші ризикнув би поставити на сократівський лоб Даєра,але теперішня гра Баварії в порівнянні з Реалом-уви.
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