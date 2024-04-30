Известен коэффициент на гол Кейна в ворота Лунина в матче Бавария – Реал

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» Мюнхен и «Реалом» Мадрид пройдет 30 апреля в 22:00.

Команды встретятся в Мюнхене на «Альянц Арене». Ожидается, что в стартовом составе «Реала» сегодня выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.

Противостоять сегодня Андрею будет звездный голеадор «Баварии» Гарри Кейн, забивший в этом сезоне уже 42 гола в 42 матчах.

Букмекерские конторы предлагают поставить на гол Кейна в ворота «Реала» с коэффициентом 2.30. Именно Гарри является самым вероятным автором как минимум одного забитого мяча. Дубль англичанина расценивается в 7.00, а хет-трик – в 27.0.

Кто забьет в матче Бавария - Реал Мадрид? Мнение букмекеров