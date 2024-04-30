Легенда Баварии назвал фаворита в матче мюнхенцев с Реалом

Бывший капитан «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус признался, чего ждет от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между мюнхенцами и мадридским «Реалом.

«Карло [Анчелотти] – не только великий тренер, а и великий футболист. Я играл против него в «Милане». Анчелотти хорошо принимают в Мадриде с его непринужденной итальянской манерой. Он – отец для профессионалов «Реала», как Юпп Хайнкес был для мюнхенцев несколько лет назад.

Для меня мюнхенская «Бавария» является фаворитом в игре с «Реалом», – заявил Маттеус.

Игра «Бавария» – «Реал» Мадрид состоится во вторник, 30 апреля, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в Испании ждут Андрея Лунина в старте «Реала» на матч с «Баварией».