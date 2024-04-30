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Лига чемпионов
30 апреля 2024, 09:45 | Обновлено 30 апреля 2024, 09:49
465
0

В Испании ждут Лунина в старте Реала на матч с Баварией

Команды начнут борьбу за путевку в финал Лиги чемпионов

30 апреля 2024, 09:45 | Обновлено 30 апреля 2024, 09:49
465
0
В Испании ждут Лунина в старте Реала на матч с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 30 апреля, в Мюнхене состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором отношения выяснят «Бавария» и мадридский «Реал». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Испанское национальное спортивное издание AS в своей версии стартового состава мадридцев на предстоящий матч поставило в ворота команды украинца Андрея Лунина.

Свой выбор в пользу уроженца Харьковской области в издании никак не объяснили. По-видимому, Лунин в старте «Реала» для AS – это бесспорный факт, который сомнению не подлежит.

Напомним, не так давно в игровую обойму «Реала» вернулся бельгийский голкипер Тибо Куртуа, который из-за травмы в нынешнем сезоне еще не играл.

Ранее в Испании рассекретили план главного тренера «Реала» Карло Анчелотти на ближайшие матчи команды в отношении Лунина и Куртуа.

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Реал Мадрид Бавария Бавария - Реал Лига чемпионов Андрей Лунин
Юрій Остроумов Источник: AS
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