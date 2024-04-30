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Лига чемпионов
30 апреля 2024, 13:25 | Обновлено 30 апреля 2024, 13:28
144
0

ВИДЕО. Анчелотти и Тухель оценили свое предстоящее противостояние в ЛЧ

Путевку в финал разыграют «Реал» и «Бавария»

30 апреля 2024, 13:25 | Обновлено 30 апреля 2024, 13:28
144
0
ВИДЕО. Анчелотти и Тухель оценили свое предстоящее противостояние в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель и Карло Анчелотти

Карло Анчелотти из мадридского «Реала» и Томас Тухель из «Баварии» в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, который состоится 30 апреля в Мюнхене, поделились своими ожиданиями.

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Томас Тухель Карло Анчелотти Бавария Бавария - Реал Реал Мадрид Лига чемпионов
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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