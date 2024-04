Потенциальный игрок сборной Украины выиграл титул в футболке Ман Юнайтед

Команда «Манчестер Юнайтед U-18» досрочно выиграла трофей северного дивизиона АПЛ U-18.

16 апреля в 22-м туре «красные дьяволы» обыграли сверстников из «Вулверхэмптона» со счетом 2:1. Теперь у «Ман Юнайтед» 59 очков, что на 16 пунктов больше, чем у «Манчестер Сити» (43). «Горожанам» осталось отыграть 5 туров (на их счету 19 сыгранных поединков). Таким образом, Синий Манчестер уже никак не догонит Красный Манчестер.

За «МЮ U-18» выступает хавбек украинского происхождения Закери Бауманн. 17-летний футболист родился и вырос в Великобритании, но его родители родом из Коломыи. Он играет на позиции центрального полузащитника и хочет выступать за сборные Украины разных возрастов.

Кроме того, в игре с «Вулверхэмптоном» Бауманн провел на поле 61 минуту и отметился ассистом. За 14 сыгранных матчей в футболке «Ман Юнайтед» за команду U-18 Закери также отметился 1 голом.

На счету Закери также 1 гол в 5 матчах за молодежную команду (U-21) «Ман Юнайтед».

ВИДЕО. Ассист Бауманна в первом тайме

