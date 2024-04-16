Лига чемпионов16 апреля 2024, 22:10 | Обновлено 16 апреля 2024, 22:12
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Боруссия Д – Атлетико М. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Лиги чемпионов
16 апреля 2024, 22:10 | Обновлено 16 апреля 2024, 22:12
363
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16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».
Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1).
Боруссия Д – Атлетико М. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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