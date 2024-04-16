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Лига чемпионов
16 апреля 2024, 22:10 | Обновлено 16 апреля 2024, 22:12
363
0

Боруссия Д – Атлетико М. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Лиги чемпионов

16 апреля 2024, 22:10 | Обновлено 16 апреля 2024, 22:12
363
0
Боруссия Д – Атлетико М. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1).

Боруссия Д – Атлетико М. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид Боруссия Д - Атлетико видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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