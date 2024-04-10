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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 00:51 | Обновлено 10 апреля 2024, 01:33
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0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»

Наставник «Реала» коротко прокомментировал игру Андрея в матче с «Манчестер Сити»

10 апреля 2024, 00:51 | Обновлено 10 апреля 2024, 01:33
2100
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:3.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти прокомментировал игру украинца:

«Лунин? Великолепно. И ногами [играет] – великолепно. Последние два гола… Их не спасти», – сказал Карло.

Кроме трех пропущенных мячей, у Лунина 3 сейва, 1 перехваченный навес, 37 касаний мяча и 23 точные передачи из 30 (77%).

Видео голов в ворота Андрея Лунина:

ГОЛ! Силва, 2 мин, 0:1

ГОЛ! Фоден, 66 мин, 2:2

ГОЛ! Гвардиол, 71 мин, 2:3

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Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Карло Анчелотти Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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