Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»

9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:3.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти прокомментировал игру украинца:

«Лунин? Великолепно. И ногами [играет] – великолепно. Последние два гола… Их не спасти», – сказал Карло.

Кроме трех пропущенных мячей, у Лунина 3 сейва, 1 перехваченный навес, 37 касаний мяча и 23 точные передачи из 30 (77%).

🗣️ Ancelotti: “Lunin? Great and with his feet, great. The last two goals… you can’t save them.”