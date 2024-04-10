Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Наставник «Реала» коротко прокомментировал игру Андрея в матче с «Манчестер Сити»
9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:3.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.
После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти прокомментировал игру украинца:
«Лунин? Великолепно. И ногами [играет] – великолепно. Последние два гола… Их не спасти», – сказал Карло.
Кроме трех пропущенных мячей, у Лунина 3 сейва, 1 перехваченный навес, 37 касаний мяча и 23 точные передачи из 30 (77%).
🗣️ Ancelotti: “Lunin? Great and with his feet, great. The last two goals… you can’t save them.”— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 9, 2024
Видео голов в ворота Андрея Лунина:
ГОЛ! Силва, 2 мин, 0:1
ГОЛ! Фоден, 66 мин, 2:2
ГОЛ! Гвардиол, 71 мин, 2:3
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