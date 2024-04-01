Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суперкомпьютер изменил фаворита в АПЛ. Каковы шансы Арсенала с Зинченко?
Англия
01 апреля 2024, 10:08 | Обновлено 01 апреля 2024, 10:10
447
0

Суперкомпьютер изменил фаворита в АПЛ. Каковы шансы Арсенала с Зинченко?

Котировки на «Манчестер Сити» пошли вниз

01 апреля 2024, 10:08 | Обновлено 01 апреля 2024, 10:10
447
0
Суперкомпьютер изменил фаворита в АПЛ. Каковы шансы Арсенала с Зинченко?
Getty Images/Global Images Ukraine

Впервые со старта нынешнего сезона в Английской Премьер-лиге суперкомпьютер Opta не считает «Манчестер Сити» фаворитом в борьбе за чемпионство.

«Горожане» уступили лидерство «Ливерпулю», опустившись на вторую позицию.

Суперкомпьютер уверен, что третья позиция по шансам у лондонского «Арсенала», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, в 30-м туре АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью 0:0 с «Арсеналом». В этот же день «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» – 2:1.

В таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль», у которого 67 очков. За ним идут «Арсенал» (65 пунктов) и «Манчестер Сити» (64 балла).

По теме:
Анчелотти высказался о будущем матче ЛЧ с Ман Сити, назвав недостаток Реала
Лунин оценил свой клиншит против Атлетика и назвал цель на игру с Ман Сити
Гвардиола разучился? Ман Сити имеет неприятную серию с топами АПЛ
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Ливерпуль Арсенал Лондон
Источник Opta
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
Футбол | 31 марта 2024, 20:10 1
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны

31 марта красно-белые переиграли Бетис со счетом 3:2, лучшим игроком стал Виллиан Жозе

Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Футбол | 31 марта 2024, 19:35 4
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Ла Лиги

Рух – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01.04.2024, 08:54
Рух – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Футбол | 01.04.2024, 07:51
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Матч Ворскла – Динамо прерван
Футбол | 31.03.2024, 16:09
Матч Ворскла – Динамо прерван
Матч Ворскла – Динамо прерван
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Четыре претендента на титул. Как выглядит турнирная таблица УПЛ?
Четыре претендента на титул. Как выглядит турнирная таблица УПЛ?
01.04.2024, 06:30 15
Футбол
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
31.03.2024, 21:38 4
Футбол
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
30.03.2024, 23:17 6
Футбол
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
31.03.2024, 19:38 181
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
31.03.2024, 18:47 5
Футбол
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
31.03.2024, 06:50 22
Бокс
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем