Суперкомпьютер изменил фаворита в АПЛ. Каковы шансы Арсенала с Зинченко?

Впервые со старта нынешнего сезона в Английской Премьер-лиге суперкомпьютер Opta не считает «Манчестер Сити» фаворитом в борьбе за чемпионство.

«Горожане» уступили лидерство «Ливерпулю», опустившись на вторую позицию.

Суперкомпьютер уверен, что третья позиция по шансам у лондонского «Арсенала», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, в 30-м туре АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью 0:0 с «Арсеналом». В этот же день «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» – 2:1.

В таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль», у которого 67 очков. За ним идут «Арсенал» (65 пунктов) и «Манчестер Сити» (64 балла).

