Суперкомпьютер изменил фаворита в АПЛ. Каковы шансы Арсенала с Зинченко?
Котировки на «Манчестер Сити» пошли вниз
Впервые со старта нынешнего сезона в Английской Премьер-лиге суперкомпьютер Opta не считает «Манчестер Сити» фаворитом в борьбе за чемпионство.
«Горожане» уступили лидерство «Ливерпулю», опустившись на вторую позицию.
Суперкомпьютер уверен, что третья позиция по шансам у лондонского «Арсенала», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко.
Напомним, в воскресенье, 31 марта, в 30-м туре АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью 0:0 с «Арсеналом». В этот же день «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» – 2:1.
В таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль», у которого 67 очков. За ним идут «Арсенал» (65 пунктов) и «Манчестер Сити» (64 балла).
🚨NEW FAVOURITE FOR THE PREMIER LEAGUE TITLE ALERT🚨— Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 31, 2024
That's right. For the first time this season, the Opta supercomputer doesn't think Man City are the favourites to win the league.
Liverpool are now in the driving seat ⬇️https://t.co/n7fyu3g9Ht pic.twitter.com/thtEATt1V8
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
31 марта красно-белые переиграли Бетис со счетом 3:2, лучшим игроком стал Виллиан Жозе
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Ла Лиги