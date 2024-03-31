Манчестер Сити – Арсенал – 0:0. Как не забил Холанд? Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Английской Премьер-лиги
31 марта в 18:30 в Манчестере прошел центральный матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничбю на стадионе «Сити оф Манчестер» (0:0).
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Украинский защитник канониров Александр Зинченко весь матч оставался в резервном составе.
Форвард горожан Эрлинг Холанд имел супермомент на 84-й минуте, но промахнулся ногой по мячу.
Манчестер Сити – Арсенал – 0:0. Как не забил Холанд? Видеообзор матча
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