31 марта в 18:30 в Манчестере прошел центральный матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничбю на стадионе «Сити оф Манчестер» (0:0).

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко весь матч оставался в резервном составе.

Форвард горожан Эрлинг Холанд имел супермомент на 84-й минуте, но промахнулся ногой по мячу.

Манчестер Сити – Арсенал – 0:0. Как не забил Холанд? Видеообзор матча