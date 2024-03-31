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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
31.03.2024 18:30 – FT 0 : 0
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 марта 2024, 22:19 | Обновлено 31 марта 2024, 22:22
2553
0

Манчестер Сити – Арсенал – 0:0. Как не забил Холанд? Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Английской Премьер-лиги

31 марта 2024, 22:19 | Обновлено 31 марта 2024, 22:22
2553
0
Манчестер Сити – Арсенал – 0:0. Как не забил Холанд? Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

31 марта в 18:30 в Манчестере прошел центральный матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничбю на стадионе «Сити оф Манчестер» (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко весь матч оставался в резервном составе.

Форвард горожан Эрлинг Холанд имел супермомент на 84-й минуте, но промахнулся ногой по мячу.

Манчестер Сити – Арсенал – 0:0. Как не забил Холанд? Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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