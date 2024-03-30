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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
31.03.2024 18:30 - : -
Арсенал
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Англия
30 марта 2024, 23:04 | Обновлено 30 марта 2024, 23:05
277
0

Манчестер Сити – Арсенал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 30 тура Английской Премьер-лиги

30 марта 2024, 23:04 | Обновлено 30 марта 2024, 23:05
277
0
Манчестер Сити – Арсенал. Текстовая трансляция матча
ФК Арсенал

В воскресенье, 31 марта, состоится поединок 30 тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал». Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад», стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Интрига в борьбе за чемпионство в АПЛ закручена до предела. «Арсенал» и «Ливерпуль», возглавляющие турнирную таблицу, на одно очко опережают «Манчестер Сити». В прошлом туре команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с мерсисайдцами (1:1), и такой результат, несомненно, порадовал поклонников «канониров». В 2024 году «Арсенал» еще не терял очков в АПЛ, одержав восемь побед (разница мячей ошеломляет: 33-4). В прошлом туре лондонский клуб обыграл «Брентфорд» со счетом 2:1. В первом круге «канониры» одолели «Ман Сити» со счетом 1:0 (в конце поединка победу своей команде принес Мартинелли).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити Манчестер Сити Арсенал Лондон Александр Зинченко текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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