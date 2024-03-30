В воскресенье, 31 марта, состоится поединок 30 тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал». Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад», стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

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Интрига в борьбе за чемпионство в АПЛ закручена до предела. «Арсенал» и «Ливерпуль», возглавляющие турнирную таблицу, на одно очко опережают «Манчестер Сити». В прошлом туре команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с мерсисайдцами (1:1), и такой результат, несомненно, порадовал поклонников «канониров». В 2024 году «Арсенал» еще не терял очков в АПЛ, одержав восемь побед (разница мячей ошеломляет: 33-4). В прошлом туре лондонский клуб обыграл «Брентфорд» со счетом 2:1. В первом круге «канониры» одолели «Ман Сити» со счетом 1:0 (в конце поединка победу своей команде принес Мартинелли).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал», за которой можно следить в украинской версии сайта.