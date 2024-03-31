Без Зинченко и в пользу конкурента. Ман Сити сыграл вничью с Арсеналом
Команды не забили голов на «Этихаде»
В центральном матче 30 тура Английской Премьер-лиги встретились «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра завершилась вничью.
Отчет о матче ожидайте позже.
Английская Премьер-лига. 30-й тур.
«Манчестер Сити» – «Арсенал» – 0:0
Предупреждения: Жезус (67), Рая (79)
«Манчестер Сити»: Ортега – Гвардиол, Аке (Льюис, 27), Диаш, Аканджи – Родри – Фоден (Грилиш, 61), Ковачич (Доку, 61), Де Брюйне, Силва – Холанд.
«Арсенал»: Рая – Кивйор (Томиясу, 66), Габриэл, Салиба, Уайт – Райс, Жоржиньо (Парти, 66), Эдегор – Жезус (Троссар, 72), Хаверц, Сака (Мартинелли, 78).
Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншейв, Англия).
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).
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