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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
31.03.2024 18:30 – FT 0 : 0
Арсенал
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Англия
31 марта 2024, 20:24 | Обновлено 31 марта 2024, 20:30
670
5

Без Зинченко и в пользу конкурента. Ман Сити сыграл вничью с Арсеналом

Команды не забили голов на «Этихаде»

31 марта 2024, 20:24 | Обновлено 31 марта 2024, 20:30
670
5
Без Зинченко и в пользу конкурента. Ман Сити сыграл вничью с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine

В центральном матче 30 тура Английской Премьер-лиги встретились «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра завершилась вничью.

Отчет о матче ожидайте позже.

Английская Премьер-лига. 30-й тур.

«Манчестер Сити» – «Арсенал» – 0:0

Предупреждения: Жезус (67), Рая (79)

«Манчестер Сити»: Ортега – Гвардиол, Аке (Льюис, 27), Диаш, Аканджи – Родри – Фоден (Грилиш, 61), Ковачич (Доку, 61), Де Брюйне, Силва – Холанд.

«Арсенал»: Рая – Кивйор (Томиясу, 66), Габриэл, Салиба, Уайт – Райс, Жоржиньо (Парти, 66), Эдегор – Жезус (Троссар, 72), Хаверц, Сака (Мартинелли, 78).

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншейв, Англия).

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).

МАНЧЕСТЕР СИТИ – АРСЕНАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Арсенал Лондон Манчестер Сити Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Манчестер Сити отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Login_loginchuck
Вообще да, Арсеналу нужно было сегодня идти в вабанк.Лучший календарь у ливера, у мансити календарь немного лучше канонировского - расчитывать на потерю очков конкурентов? Нууу, не знаю... Они все друг с другом уже сыграли, к тому же мс и арс в лч игры, а у ливера - в ле, что тоже выглядет проще для колбасы
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0
Harun Bakircioğlu
На замену Кивиору предпочли неигравшего 4 месяца Томиясу. Это первый матч японца после травмы и сразу против Ман Сити. Вот это поворот для Зинченко.
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0
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Max-Morlock
Так так так -  сказал Юрген.
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