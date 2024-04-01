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Англия
01 апреля 2024, 07:51 | Обновлено 01 апреля 2024, 07:52
919
2

ГВАРДИОЛА: «Арсенал показал, за счет чего был лучшим в лиге»

Наставник «Манчестер Сити» — о домашней ничьей с «канонирами»

01 апреля 2024, 07:51 | Обновлено 01 апреля 2024, 07:52
919
2
ГВАРДИОЛА: «Арсенал показал, за счет чего был лучшим в лиге»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Арсеналом» (0:0) в матче АПЛ.

«Мы завоевали одно очко. Мы старались. Мы не создали много моментов, как и «Арсенал». Они оборонялись очень компактно, мы не могли отобрать мяч с помощью высокого прессинга, потому что они были на месте при первом и втором контакте. Они сильны физически и играют на высоком уровне.

У них было несколько моментов, когда мы теряли мяч. Но игра была очень напряженной, мы были такими, как обычно, просто немного не хватило в финальной трети поля.

Последняя игра на «Эмирейтс» была похожей. Мы пытались немного больше создавать, но это непросто. У них есть хорошие игроки в обороне, они хорошо прессингуют — фантастика.

Когда мы разбивали их в контактах с вингерами или с Холандом, а затем прорывались, там уже были Жоржиньо и Райс. Свободного пространства было очень мало. Вот почему они были лучшими в лиге. Сейчас лидирует «Ливерпуль», но в прошлом и в этом сезоне «Арсенал» играет очень хорошо», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Сити - Арсенал пресс-конференция
Источник BBC
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Комментарии 2
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Octopus
Арсеналу нужны такие матчи, чтобы игроки начали верить в себя и в то, что могут стать чемпионами. Именно веры и не хватило в том сезоне, раз оступились и пошло-поехало, просрали 8 очков отрыва.
Арсенал не первый, ничья в пользу Ливерпуля, но в этом сезоне в отличие от прошлого, впервые отобрали у МС очки, при чем сразу и в домашнем и выездном матчах.
Артета похоже избавился от синдрома подмастерья великого учителя - Гвардиолы.
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+1
luceorius
 Якщо Арсенал налагодить більш ефективну взаємодію центральної поздовжньої осі
Райс - Едегор, то наступного сезону стане головним претендентом на чемпіонство.
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0
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