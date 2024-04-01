ГВАРДИОЛА: «Арсенал показал, за счет чего был лучшим в лиге»
Наставник «Манчестер Сити» — о домашней ничьей с «канонирами»
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Арсеналом» (0:0) в матче АПЛ.
«Мы завоевали одно очко. Мы старались. Мы не создали много моментов, как и «Арсенал». Они оборонялись очень компактно, мы не могли отобрать мяч с помощью высокого прессинга, потому что они были на месте при первом и втором контакте. Они сильны физически и играют на высоком уровне.
У них было несколько моментов, когда мы теряли мяч. Но игра была очень напряженной, мы были такими, как обычно, просто немного не хватило в финальной трети поля.
Последняя игра на «Эмирейтс» была похожей. Мы пытались немного больше создавать, но это непросто. У них есть хорошие игроки в обороне, они хорошо прессингуют — фантастика.
Когда мы разбивали их в контактах с вингерами или с Холандом, а затем прорывались, там уже были Жоржиньо и Райс. Свободного пространства было очень мало. Вот почему они были лучшими в лиге. Сейчас лидирует «Ливерпуль», но в прошлом и в этом сезоне «Арсенал» играет очень хорошо», — приводит слова Гвардиолы ВВС.
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