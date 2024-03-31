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Манчестер Сити
31.03.2024 18:30 - : -
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31 марта 2024, 12:01 | Обновлено 31 марта 2024, 12:42
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Манчестер Сити – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует центральный матч 30-го тура АПЛ

31 марта 2024, 12:01 | Обновлено 31 марта 2024, 12:42
453
0
Манчестер Сити – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

31 марта на «Этихад» пройдет матч 30-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ставки на матч Манчестер Сити – Арсенал

Манчестер Сити

Команда при Гвардиоле и так доминировала в британском футболе. Но в прошлом сезоне они продемонстрировали свой максимум, добравшись до требла. Конечно же, сейчас Пеп с его максималистическим подходом может только требовать повторения. И ведь есть все шансы этого добиться, хотя будет непросто. В кубке страны горожане уже добрались до полуфинала, и все прогнозируют решающий матч в виде дерби с Юнайтед. А в Лиге чемпионов уже в 1/4 будет статусное противостояние с мадридским Реалом, и большинство уверены, что победитель такой дуэли выиграет Ушастого. Да и в АПЛ сейчас есть шанс оторваться от одного из всего лишь пары реальных конкурентов. С другой стороны, не стоит забывать, что на данный момент чемпион идет третьим, и если проиграет, то расклады будут намного более пессимистическими.

Арсенал

Клуб вышел на новый для себя уровень в прошлом сезоне. Точнее, наконец-то вернулся в число реальных, а не номинальных грандов. Долгое падение сменилось вице-чемпионством, более того, год назад красно-белые лидировали, и сдулись только в середине весны. И сейчас было важно показать, что это не разовый прыжок выше ставшего привычным уровня. И еще и в условиях возвращения в Лигу чемпионов. В последней, кстати, англичане уверенно прошли групповой этап, а вот Порту выбили в 1/8 финала, только обменявшись победами и выиграв серию пенальти. И в целом получается, ведь Зинченко и компания, пусть даже вылетев из обоих кубков, в АПЛ идут лидерами, наравне с Ливерпулем и обгоняя на 1 очко Сити. Тем важнее сейчас добиться успеха, и ничья будет в основном в пользу красных.

Статистика личных встреч

Горожане выиграли 8 раз кряду. Но в этом сезоне канониры выиграли по пенальти Суперкубок и победили в рамках АПЛ.

Прогноз

GGBET ждет реванша Гвардиолы. Но Артета даст бой своему другу и бывшему наставнику - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,85).

GG.BET
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Источник Sport.ua
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