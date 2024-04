Таблица АПЛ после ничьей Манчестер Сити с Арсеналом и победы Ливерпуля

30–31 марта состоялись матчи 30-го тура Английской Премьер-лиги.

В центральном поединке тура «Манчестер Сити» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» со счетом 0:0. Украинский футболист «канониров» Александр Зинченко попал в заявку на игру, но так и не вышел со скамейки запасных.

«Ливерпуль» благодаря голам Мохамеда Салаха и Луиса Диаса выиграл у «Брайтона» 2:1.

«Челси» с Михаилом Мудриком расписал мировую с «Бернли» 2:2. Украинец провел все 90 минут на поле, сумев заработать пенальти и удаление для соперника.

«Борнмут» на своем поле переиграл «Эвертон» 2:1. Илья Забарный провел весь поединок, а Виталий Миколенко не попал в заявку «ирисок» из-за болезни.

«Брентфорд» и Егор Ярмолюк сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» 1:1. Украинец вышел в старте и был заменен только на 71-й минуте.

Сейчас единоличным лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль». У подопечных Юргена Клоппа 67 очков. У ближайших преследователей «Арсенала» с Зинченко и «Манчестер Сити» по 65 и 65 пункта соответственно.

На 4-й позиции идет «Астон Вилла» (59), а топ-5 замыкает «Тоттенхэм» (56).

«Челси» и Мудрик располагаются на 11-м месте с 40 очками. «Борнмут» с Забарным – 13-й (38), «Брентфорд» с Ярмолюком – 15-й (27), а «Эвертон» с Миколенко – 16-й (25).

АПЛ 2023/24. 30-й тур. 30–31 марта

Таблица АПЛ 2023/24 после 30-го тура

