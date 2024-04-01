Таблица АПЛ после ничьей Манчестер Сити с Арсеналом и победы Ливерпуля
30–31 марта состоялись матчи 30-го тура чемпионата Англии
30–31 марта состоялись матчи 30-го тура Английской Премьер-лиги.
В центральном поединке тура «Манчестер Сити» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» со счетом 0:0. Украинский футболист «канониров» Александр Зинченко попал в заявку на игру, но так и не вышел со скамейки запасных.
«Ливерпуль» благодаря голам Мохамеда Салаха и Луиса Диаса выиграл у «Брайтона» 2:1.
«Челси» с Михаилом Мудриком расписал мировую с «Бернли» 2:2. Украинец провел все 90 минут на поле, сумев заработать пенальти и удаление для соперника.
«Борнмут» на своем поле переиграл «Эвертон» 2:1. Илья Забарный провел весь поединок, а Виталий Миколенко не попал в заявку «ирисок» из-за болезни.
«Брентфорд» и Егор Ярмолюк сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» 1:1. Украинец вышел в старте и был заменен только на 71-й минуте.
Сейчас единоличным лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль». У подопечных Юргена Клоппа 67 очков. У ближайших преследователей «Арсенала» с Зинченко и «Манчестер Сити» по 65 и 65 пункта соответственно.
На 4-й позиции идет «Астон Вилла» (59), а топ-5 замыкает «Тоттенхэм» (56).
«Челси» и Мудрик располагаются на 11-м месте с 40 очками. «Борнмут» с Забарным – 13-й (38), «Брентфорд» с Ярмолюком – 15-й (27), а «Эвертон» с Миколенко – 16-й (25).
АПЛ 2023/24. 30-й тур. 30–31 марта
- Ньюкасл – Вест Хэм – 4:3
- Тоттенхэм – Лутон Таун – 2:1
- Шеффилд Юнайтед – Фулхэм – 3:3
- Ноттингем Форест – Кристал Пэлас – 1:1
- Челси – Бернли – 2:2
- Борнмут – Эвертон – 2:1
- Астон Вилла – Вулверхэмптон – 2:0
- Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 1:1
- Ливерпуль – Брайтон – 2:1
- Манчестер Сити – Арсенал – 0:0
Таблица АПЛ 2023/24 после 30-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|29
|20
|7
|2
|67 - 27
|67
|2
|Арсенал
|29
|20
|5
|4
|70 - 24
|65
|3
|Манчестер Сити
|29
|19
|7
|3
|63 - 28
|64
|4
|Астон Вилла
|30
|18
|5
|7
|62 - 42
|59
|5
|Тоттенхэм
|29
|17
|5
|7
|61 - 43
|56
|6
|Манчестер Юнайтед
|29
|15
|3
|11
|40 - 40
|48
|7
|Вест Хэм
|30
|12
|8
|10
|49 - 54
|44
|8
|Ньюкасл
|29
|13
|4
|12
|63 - 51
|43
|9
|Брайтон
|29
|11
|9
|9
|51 - 46
|42
|10
|Вулверхэмптон
|29
|12
|5
|12
|42 - 46
|41
|11
|Челси
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|12
|Фулхэм
|30
|11
|6
|13
|46 - 47
|39
|13
|Борнмут
|29
|10
|8
|11
|43 - 53
|38
|14
|Кристал Пэлас
|29
|7
|9
|13
|34 - 49
|30
|15
|Брентфорд
|30
|7
|6
|17
|42 - 55
|27
|16
|Эвертон
|29
|8
|7
|14
|30 - 41
|25
|17
|Ноттингем Форест
|30
|6
|8
|16
|36 - 52
|22
|18
|Лутон Таун
|30
|5
|7
|18
|43 - 62
|22
|19
|Бёрнли
|30
|4
|6
|20
|31 - 65
|18
|20
|Шеффилд Юнайтед
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
Liverpool took their chance to go top of the table with their win against Brighton ✅— Premier League (@premierleague) March 31, 2024
Man City and Arsenal both had a chance to take that spot, but they could only manage a goalless draw ⚖️ pic.twitter.com/58mpXozpBU
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
31 марта жиронцы переиграли соперников со счетом 3:2
В Копенгагене на Royal Arena завершился финал престижного мейджора