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Англия
01 апреля 2024, 03:59 |
92
0

Таблица АПЛ после ничьей Манчестер Сити с Арсеналом и победы Ливерпуля

30–31 марта состоялись матчи 30-го тура чемпионата Англии

01 апреля 2024, 03:59 |
92
0
Таблица АПЛ после ничьей Манчестер Сити с Арсеналом и победы Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Жузеп Гвардиола

30–31 марта состоялись матчи 30-го тура Английской Премьер-лиги.

В центральном поединке тура «Манчестер Сити» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» со счетом 0:0. Украинский футболист «канониров» Александр Зинченко попал в заявку на игру, но так и не вышел со скамейки запасных.

«Ливерпуль» благодаря голам Мохамеда Салаха и Луиса Диаса выиграл у «Брайтона» 2:1.

«Челси» с Михаилом Мудриком расписал мировую с «Бернли» 2:2. Украинец провел все 90 минут на поле, сумев заработать пенальти и удаление для соперника.

«Борнмут» на своем поле переиграл «Эвертон» 2:1. Илья Забарный провел весь поединок, а Виталий Миколенко не попал в заявку «ирисок» из-за болезни.

«Брентфорд» и Егор Ярмолюк сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» 1:1. Украинец вышел в старте и был заменен только на 71-й минуте.

Сейчас единоличным лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль». У подопечных Юргена Клоппа 67 очков. У ближайших преследователей «Арсенала» с Зинченко и «Манчестер Сити» по 65 и 65 пункта соответственно.

На 4-й позиции идет «Астон Вилла» (59), а топ-5 замыкает «Тоттенхэм» (56).

«Челси» и Мудрик располагаются на 11-м месте с 40 очками. «Борнмут» с Забарным – 13-й (38), «Брентфорд» с Ярмолюком – 15-й (27), а «Эвертон» с Миколенко – 16-й (25).

АПЛ 2023/24. 30-й тур. 30–31 марта

  • Ньюкасл – Вест Хэм – 4:3
  • Тоттенхэм – Лутон Таун – 2:1
  • Шеффилд Юнайтед – Фулхэм – 3:3
  • Ноттингем Форест – Кристал Пэлас – 1:1
  • Челси – Бернли – 2:2
  • Борнмут – Эвертон – 2:1
  • Астон Вилла – Вулверхэмптон – 2:0
  • Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 1:1
  • Ливерпуль – Брайтон – 2:1
  • Манчестер Сити – Арсенал – 0:0

Таблица АПЛ 2023/24 после 30-го тура

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Ливерпуль 29 20 7 2 67 - 27 67
2 Арсенал 29 20 5 4 70 - 24 65
3 Манчестер Сити 29 19 7 3 63 - 28 64
4 Астон Вилла 30 18 5 7 62 - 42 59
5 Тоттенхэм 29 17 5 7 61 - 43 56
6 Манчестер Юнайтед 29 15 3 11 40 - 40 48
7 Вест Хэм 30 12 8 10 49 - 54 44
8 Ньюкасл 29 13 4 12 63 - 51 43
9 Брайтон 29 11 9 9 51 - 46 42
10 Вулверхэмптон 29 12 5 12 42 - 46 41
11 Челси 28 11 7 10 49 - 47 40
12 Фулхэм 30 11 6 13 46 - 47 39
13 Борнмут 29 10 8 11 43 - 53 38
14 Кристал Пэлас 29 7 9 13 34 - 49 30
15 Брентфорд 30 7 6 17 42 - 55 27
16 Эвертон 29 8 7 14 30 - 41 25
17 Ноттингем Форест 30 6 8 16 36 - 52 22
18 Лутон Таун 30 5 7 18 43 - 62 22
19 Бёрнли 30 4 6 20 31 - 65 18
20 Шеффилд Юнайтед 29 3 6 20 27 - 77 15
Полная таблица
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Источник Sport.ua
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