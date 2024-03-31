Дикая развязка в Лондоне. Брентфорд вырвал ничью у Манчестер Юнайтед
Егор Ярмолюк впервые в 2024 году вышел в стартовом составе
В субботу, 30 марта, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Мейсона Маунта на 90+7 вышел вперед, однако хозяева сумели отыграться на 90+9, забил Кристофер Айер.
Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк впервые вышел в стартовом составе в 2024 году и провел на поле 71 минуту.
АПЛ. 30-й тур, 30 марта
Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 1:1
Голы: Айер, 90+9 – Маунт, 90+7.
Брентфорд: Флеккен, Роэрслев (Мопе, 87), Йоргенсен, Айер, Коллинз, Йенсен, Янельт, Ярмолюк (Дамсгор, 71), Висса (Мбемо, 71), Тоуни, Льюис-Поттер (Годдос, 87).
Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Варан (Магуайр, 46), Линделеф (Мартинес, 69), Уан-Биссака, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Каземиро, 80), Гарначо (Антони, 59), Рэшфорд (Маунт, 80), Хойлунд.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2
|Ливерпуль
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3
|Манчестер Сити
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4
|Астон Вилла
|30
|18
|5
|7
|62 - 42
|59
|5
|Тоттенхэм
|29
|17
|5
|7
|61 - 43
|56
|6
|Манчестер Юнайтед
|29
|15
|3
|11
|40 - 40
|48
|7
|Вест Хэм
|30
|12
|8
|10
|49 - 54
|44
|8
|Ньюкасл
|29
|13
|4
|12
|63 - 51
|43
|9
|Брайтон
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|10
|Вулверхэмптон
|29
|12
|5
|12
|42 - 46
|41
|11
|Челси
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|12
|Фулхэм
|30
|11
|6
|13
|46 - 47
|39
|13
|Борнмут
|29
|10
|8
|11
|43 - 53
|38
|14
|Кристал Пэлас
|29
|7
|9
|13
|34 - 49
|30
|15
|Брентфорд
|30
|7
|6
|17
|42 - 55
|27
|16
|Эвертон
|29
|8
|7
|14
|30 - 41
|25
|17
|Ноттингем Форест
|30
|6
|8
|16
|36 - 52
|22
|18
|Лутон Таун
|30
|5
|7
|18
|43 - 62
|22
|19
|Бёрнли
|30
|4
|6
|20
|31 - 65
|18
|20
|Шеффилд Юнайтед
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
The points are shared following a dramatic finale.#MUFC || #BREMUN— Manchester United (@ManUtd) March 30, 2024
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