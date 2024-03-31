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Чемпионат Англии
Брентфорд
30.03.2024 22:00 – FT 1 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
31 марта 2024, 00:15 |
427
5

Дикая развязка в Лондоне. Брентфорд вырвал ничью у Манчестер Юнайтед

Егор Ярмолюк впервые в 2024 году вышел в стартовом составе

31 марта 2024, 00:15 |
427
5
Дикая развязка в Лондоне. Брентфорд вырвал ничью у Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 30 марта, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Мейсона Маунта на 90+7 вышел вперед, однако хозяева сумели отыграться на 90+9, забил Кристофер Айер.

Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк впервые вышел в стартовом составе в 2024 году и провел на поле 71 минуту.

АПЛ. 30-й тур, 30 марта

Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Айер, 90+9 – Маунт, 90+7.

Брентфорд: Флеккен, Роэрслев (Мопе, 87), Йоргенсен, Айер, Коллинз, Йенсен, Янельт, Ярмолюк (Дамсгор, 71), Висса (Мбемо, 71), Тоуни, Льюис-Поттер (Годдос, 87).

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Варан (Магуайр, 46), Линделеф (Мартинес, 69), Уан-Биссака, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Каземиро, 80), Гарначо (Антони, 59), Рэшфорд (Маунт, 80), Хойлунд.

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 28 20 4 4 70 - 24 64
2 Ливерпуль 28 19 7 2 65 - 26 64
3 Манчестер Сити 28 19 6 3 63 - 28 63
4 Астон Вилла 30 18 5 7 62 - 42 59
5 Тоттенхэм 29 17 5 7 61 - 43 56
6 Манчестер Юнайтед 29 15 3 11 40 - 40 48
7 Вест Хэм 30 12 8 10 49 - 54 44
8 Ньюкасл 29 13 4 12 63 - 51 43
9 Брайтон 28 11 9 8 50 - 44 42
10 Вулверхэмптон 29 12 5 12 42 - 46 41
11 Челси 28 11 7 10 49 - 47 40
12 Фулхэм 30 11 6 13 46 - 47 39
13 Борнмут 29 10 8 11 43 - 53 38
14 Кристал Пэлас 29 7 9 13 34 - 49 30
15 Брентфорд 30 7 6 17 42 - 55 27
16 Эвертон 29 8 7 14 30 - 41 25
17 Ноттингем Форест 30 6 8 16 36 - 52 22
18 Лутон Таун 30 5 7 18 43 - 62 22
19 Бёрнли 30 4 6 20 31 - 65 18
20 Шеффилд Юнайтед 29 3 6 20 27 - 77 15
Полная таблица
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Егор Ярмолюк Мэйсон Маунт Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Falko
МанЮ походу відскочила. А могли ж і виграти, було б несправедливо.
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+2
D.Lanskoy
Вирвав нічию??? Це МЮ відскочив! Брентфорд возив МЮ весь матч, а ті в кінці тюкнули - і все, ніби виграли! Але є Бог на світі, Брентфорд зумів одразу відігратись! Такого нікчемного МЮ я не бачив взагалі! Я поважаю тен Хана, але він не тренер для МЮ, він має піти.
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+1
Vitalii_Mykolaiv
Лондон на поразку точно не заслуговував
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+1
Gargantua
класс игроков невысокий у Брентфорда.
но бились как последний раз в жизни. Преимущество было а реализовать не получалось
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0
Octopus
31 удар по воротам от Брентфорда, интересно, правда в створ только 5.
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0
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