Дикая развязка в Лондоне. Брентфорд вырвал ничью у Манчестер Юнайтед

В субботу, 30 марта, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Мейсона Маунта на 90+7 вышел вперед, однако хозяева сумели отыграться на 90+9, забил Кристофер Айер.

Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк впервые вышел в стартовом составе в 2024 году и провел на поле 71 минуту.

АПЛ. 30-й тур, 30 марта

Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Айер, 90+9 – Маунт, 90+7.

Брентфорд: Флеккен, Роэрслев (Мопе, 87), Йоргенсен, Айер, Коллинз, Йенсен, Янельт, Ярмолюк (Дамсгор, 71), Висса (Мбемо, 71), Тоуни, Льюис-Поттер (Годдос, 87).



Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Варан (Магуайр, 46), Линделеф (Мартинес, 69), Уан-Биссака, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Каземиро, 80), Гарначо (Антони, 59), Рэшфорд (Маунт, 80), Хойлунд.

The points are shared following a dramatic finale.#MUFC || #BREMUN