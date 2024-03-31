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Чемпионат Англии
Брентфорд
30.03.2024 22:00 – FT 1 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
31 марта 2024, 02:40 | Обновлено 31 марта 2024, 04:13
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Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 1:1. Голы на 90+7 и 90+9 минутах. Видео

Егор Ярмолюк вышел в основе и был заменен в середине второго тайма

31 марта 2024, 02:40 | Обновлено 31 марта 2024, 04:13
181
0
Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 1:1. Голы на 90+7 и 90+9 минутах. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу встречались «Брентфорд», за который играет украинец Егор Ярмолюк, и «Манчестер Юнайтед».

Украинец вышел в основе, но был заменен на 71 минуте и не стал свидетелем драмы на последних минутах – сначала Маунт открыл счет на 90+7 минуте, а затем Айер через две минуты сумел сравнять.

АПЛ. 30-й тур

Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Айер, 90+9 – Маунт, 90+7.

Брентфорд: Флэккен, Роэрслев (Мопе, 87), Йоргенсен, Айер, Коллинз, Йенсен, Янельт, Ярмолюк (Дамсгор, 71), Висса (Мбемо, 71), Тоуни, Льюис-Поттер (Годдос, 87)

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Варан (Магуайр, 46), Линделеф (Мартинес, 69), Ван-Биссака, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Каземиро, 80), Гарначо (Антони, 59), Решфорд (Маунт, 80 ), Хойлунд

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Кристоффер Айер (Брентфорд).
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Манчестер Юнайтед).
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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Мэйсон Маунт Егор Ярмолюк видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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