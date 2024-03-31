Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 1:1. Голы на 90+7 и 90+9 минутах. Видео

В матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу встречались «Брентфорд», за который играет украинец Егор Ярмолюк, и «Манчестер Юнайтед».

Украинец вышел в основе, но был заменен на 71 минуте и не стал свидетелем драмы на последних минутах – сначала Маунт открыл счет на 90+7 минуте, а затем Айер через две минуты сумел сравнять.

АПЛ. 30-й тур

Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Айер, 90+9 – Маунт, 90+7.

Брентфорд: Флэккен, Роэрслев (Мопе, 87), Йоргенсен, Айер, Коллинз, Йенсен, Янельт, Ярмолюк (Дамсгор, 71), Висса (Мбемо, 71), Тоуни, Льюис-Поттер (Годдос, 87)

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Варан (Магуайр, 46), Линделеф (Мартинес, 69), Ван-Биссака, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Каземиро, 80), Гарначо (Антони, 59), Решфорд (Маунт, 80 ), Хойлунд