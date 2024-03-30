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Чемпионат Англии
Брентфорд
30.03.2024 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
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Англия
30 марта 2024, 12:46 | Обновлено 30 марта 2024, 13:14
42
1

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 30 марта в 22:00 по Киеву

30 марта 2024, 12:46 | Обновлено 30 марта 2024, 13:14
42
1
Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

30 марта на «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 30-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брентфорд» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Брентфорд

Команда проводит в АПЛ третий сезон - и в целом за свою историю, и подряд. И он приносит первые серьезные звоночки. До этого пчелки вполне уверенно демонстрировали показатели на уровне середняка дивизиона при яркой, атакующей игре. И они действительно прибавили после того, как закончилась длительная дисквалификация Тоуни. Айвен сразу начал забивать, показав, что его чутье форварда никуда не делось за эти месяцы, и не зря был возвращен в сборную. Но даже при этом сейчас у лондонского клуба 7 побед и 26 очков, менее чем по одному за тур в среднем. В 6 последних поединках подопечные Томаса Франка и вовсе только с Челси зацепились за ничью, проиграв все остальное. Очень вовремя случилась пауза, да и 4-очковый штраф для конкурента, Ноттингем Форест, может стать решающим. Но болельщики верят, что еще и сам тренерский штаб удачно поработает над ошибками.

Манчестер Юнайтед

Клуб получил своевременный импульс положительных эмоций. Перед паузой на игры сборных он в ярком поединке переиграл все-таки Ливерпуль, оформив в экстра-тайме итоговые 4:3. Таким образом, красные дьяволы еще и пробились в полуфинал кубка, став ближе к трофею. Тем более что следующим соперником там станет Ковентри. Правда, дальше рисуется повторение прошлогоднего финала, в виде дерби с Сити - тогда это не принесло успеха. Но в остальных турнирах подопечные тен Хага выступают хуже, чем в 2022/2023. Лига чемпионов закончилась четвертым местом в группе - английский гранд опередили даже Копенгаген с Галатасараем. В Кубке Лиги триумфатор был разгромлен Ньюкаслом еще осенью. И, главное, в АПЛ не то что третье место не удержали - скатились на шестое, проиграв в последнее время не только дерби горожанам, но и дома Фулхэму.

Статистика личных встреч

4 из 5 матчей приносили победы манкунианцам. Хотя в начале прошлого сезона пчелки шокировали новоприбывшего на Туманный Альбион тен Хага, разгромив того 4:0.

Прогноз

Букмекерские конторы достаточно сдержанны в оценках шансов МЮ. Так что можно этим воспользоваться и взять победу гостей с форой 0 (коэффициент - 1,64).

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Брентфорд Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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