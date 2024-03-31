Эрик тен ХАГ: «Брентфорд был лучше нас сегодня»
Главный тренер «МЮ» рассказал о потерянной победе
.Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о своем мнении после драматической ничьей с «Брентфордом» (1:1) в 30 туре АПЛ.
«В конце концов мы могли победить, возможно, это было бы незаслуженно, но очень досадно сыграть вничью.
«Брентфорд» был лучше нас сегодня. Они продемонстрировали больше страсти, желания и решительности, чем мы. Качество этой команды в том, что они борются за это, но мы должны показать больше. Мы забили гол, но потом выбросили его из головы.
Мы боролись, но в мелочах, на вторых мячах и так далее «Брентфорд» был более сосредоточенным и более агрессивным, а все должно быть наоборот.
Мы выигрывали, мы должны похвалить команду за это, но потом мы отдали победу, и это очень разочаровало.
Усложнено попадание в Лигу чемпионов? Есть много игр, чтобы сыграть. Давайте возьмем это очко. В конце концов это может быть очень важное очко.
Если ты выиграешь, то не должен отдавать его. Обычно мы являемся сильной стороной в таких ситуациях, мы должны превзойти это, и это разочаровывает.
Надо было действовать иначе, когда мы пропустили Это было совершенно не нужно.
Я должен сделать комплимент команде, чтобы она выдержала и продолжала бороться.
Даже когда мы не играем хорошо, мы должны выиграть игру, и мы почти сделали это. Это то, что меня больше всего разочаровывает. Мы все должны подняться и все нести ответственность за это. Мы будем продолжать борьбу. В конце концов это может стать очень хорошим моментом, – сказал тен Хаг.
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