Эрик тен ХАГ: «Брентфорд был лучше нас сегодня»

.Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о своем мнении после драматической ничьей с «Брентфордом» (1:1) в 30 туре АПЛ.

«В конце концов мы могли победить, возможно, это было бы незаслуженно, но очень досадно сыграть вничью.

«Брентфорд» был лучше нас сегодня. Они продемонстрировали больше страсти, желания и решительности, чем мы. Качество этой команды в том, что они борются за это, но мы должны показать больше. Мы забили гол, но потом выбросили его из головы.

Мы боролись, но в мелочах, на вторых мячах и так далее «Брентфорд» был более сосредоточенным и более агрессивным, а все должно быть наоборот.

Мы выигрывали, мы должны похвалить команду за это, но потом мы отдали победу, и это очень разочаровало.

Усложнено попадание в Лигу чемпионов? Есть много игр, чтобы сыграть. Давайте возьмем это очко. В конце концов это может быть очень важное очко.

Если ты выиграешь, то не должен отдавать его. Обычно мы являемся сильной стороной в таких ситуациях, мы должны превзойти это, и это разочаровывает.

Надо было действовать иначе, когда мы пропустили Это было совершенно не нужно.

Я должен сделать комплимент команде, чтобы она выдержала и продолжала бороться.

Даже когда мы не играем хорошо, мы должны выиграть игру, и мы почти сделали это. Это то, что меня больше всего разочаровывает. Мы все должны подняться и все нести ответственность за это. Мы будем продолжать борьбу. В конце концов это может стать очень хорошим моментом, – сказал тен Хаг.