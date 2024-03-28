30.03.2024 22:00 - : -
Англия28 марта 2024, 20:32 |
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Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 марта в 22:00 матч чемпионата Англии
28 марта 2024, 20:32 |
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В субботу, 30 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».
Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брентфорд – Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
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