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Чемпионат Англии
Брентфорд
30.03.2024 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 марта 2024, 20:32 |
49
0

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 марта в 22:00 матч чемпионата Англии

28 марта 2024, 20:32 |
49
0
Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Брентфорд – Манчестер Юнайтед

В субботу, 30 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брентфорд – Манчестер Юнайтед
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Трансляция матча В эфире

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Источник Sport.ua
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