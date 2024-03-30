Челси не смог обыграть аутсайдера АПЛ. Мудрик провел полный матч
Состоялось пять поединков АПЛ
Сегодня, 30 марта, состоялись поединки 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
Лондонский «Челси» на домашнем поле не сумел победить предпоследнюю команду АПЛ «Бернли» – 2:2, играя с 43 минуты в большинстве. Михаил Мудрик впервые в 2024 году провел полный матч за «Челси» и запомнился заработанным пенальти и удалением для соперника на 44-й минуте.
«Борнмут», за который традиционно провел полный матч украинский защитник Илья Забарный, победил на домашнем поле «Эвертон». «Ирискам» сегодня не смог помочь фулбек Виталий Миколенко, пропустивший матч из-за болезни.
«Тоттенхэм» на домашнем поле победил «Лутон Таун», а еще в двух поединках была зафиксирована ничья.
АПЛ. 30-й тур, 30 марта.
Борнмут – Эвертон – 2:1
Голы: Соланке, 64, Коулмэн, 90+1 (автогол) – Бету, 87.
Ноттингем Форест – Кристал Пэлас – 1:1
Голы: Вуд, 61 – Матета, 11.
Тоттенхэм – Лутон Таун – 2:1
Голы: Каборе, 51 (автогол), Сон, 86 – Чонг, 3.
Шеффилд Юнайтед – Фулхэм – 3:3
Голы: Бреретон, 58, 69, Макберни, 68 – Пальинья, 62, Де Кордова-Рид, 85, Муниз, 90+3.
Челси – Бернли – 2:2
Голы: Палмер, 44 (пенальти), 78 – Каллен, 47, О'Ши, 81.
Челси: Петрович, Гюсто (Гилкрист, 87), Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер (Мадуэке, 62), Мудрик, Фернандес, Палмер, Кайседо (Стерлинг, 73), Джексон.
Бернли: Мурич, Ассиньон, О`Ши, Эстев, Витиньо, Каллен, Берге, Бруун Ларсен (Браунхилл, 46), Фостер (Родригес, 70), Амдуни (Тэйлор, 45), Одобер (Гудмундссон, 70).
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2
|Ливерпуль
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3
|Манчестер Сити
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4
|Тоттенхэм
|29
|17
|5
|7
|61 - 43
|56
|5
|Астон Вилла
|29
|17
|5
|7
|60 - 42
|56
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7
|Вест Хэм
|30
|12
|8
|10
|49 - 54
|44
|8
|Ньюкасл
|29
|13
|4
|12
|63 - 51
|43
|9
|Брайтон
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|10
|Вулверхэмптон
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|11
|Челси
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|12
|Фулхэм
|30
|11
|6
|13
|46 - 47
|39
|13
|Борнмут
|29
|10
|8
|11
|43 - 53
|38
|14
|Кристал Пэлас
|29
|7
|9
|13
|34 - 49
|30
|15
|Брентфорд
|29
|7
|5
|17
|41 - 54
|26
|16
|Эвертон
|29
|8
|7
|14
|30 - 41
|25
|17
|Ноттингем Форест
|30
|6
|8
|16
|36 - 52
|22
|18
|Лутон Таун
|30
|5
|7
|18
|43 - 62
|22
|19
|Бёрнли
|30
|4
|6
|20
|31 - 65
|18
|20
|Шеффилд Юнайтед
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
It ends all square.#CFC | #CheBur pic.twitter.com/VV4YUn2iDI— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 30, 2024
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