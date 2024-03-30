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Борнмут
30.03.2024 17:00 – FT 2 : 1
Эвертон
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Англия
30 марта 2024, 19:18 | Обновлено 30 марта 2024, 20:05
2523
22

Челси не смог обыграть аутсайдера АПЛ. Мудрик провел полный матч

Состоялось пять поединков АПЛ

30 марта 2024, 19:18 | Обновлено 30 марта 2024, 20:05
2523
22
Челси не смог обыграть аутсайдера АПЛ. Мудрик провел полный матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 30 марта, состоялись поединки 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

Лондонский «Челси» на домашнем поле не сумел победить предпоследнюю команду АПЛ «Бернли» – 2:2, играя с 43 минуты в большинстве. Михаил Мудрик впервые в 2024 году провел полный матч за «Челси» и запомнился заработанным пенальти и удалением для соперника на 44-й минуте.

«Борнмут», за который традиционно провел полный матч украинский защитник Илья Забарный, победил на домашнем поле «Эвертон». «Ирискам» сегодня не смог помочь фулбек Виталий Миколенко, пропустивший матч из-за болезни.

«Тоттенхэм» на домашнем поле победил «Лутон Таун», а еще в двух поединках была зафиксирована ничья.

АПЛ. 30-й тур, 30 марта.

Борнмут – Эвертон – 2:1
Голы: Соланке, 64, Коулмэн, 90+1 (автогол) – Бету, 87.

Ноттингем Форест – Кристал Пэлас – 1:1
Голы: Вуд, 61 – Матета, 11.

Тоттенхэм – Лутон Таун – 2:1
Голы: Каборе, 51 (автогол), Сон, 86 – Чонг, 3.

Шеффилд Юнайтед – Фулхэм – 3:3
Голы: Бреретон, 58, 69, Макберни, 68 – Пальинья, 62, Де Кордова-Рид, 85, Муниз, 90+3.

Челси – Бернли – 2:2
Голы: Палмер, 44 (пенальти), 78 – Каллен, 47, О'Ши, 81.

Челси: Петрович, Гюсто (Гилкрист, 87), Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер (Мадуэке, 62), Мудрик, Фернандес, Палмер, Кайседо (Стерлинг, 73), Джексон.

Бернли: Мурич, Ассиньон, О`Ши, Эстев, Витиньо, Каллен, Берге, Бруун Ларсен (Браунхилл, 46), Фостер (Родригес, 70), Амдуни (Тэйлор, 45), Одобер (Гудмундссон, 70).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 28 20 4 4 70 - 24 64
2 Ливерпуль 28 19 7 2 65 - 26 64
3 Манчестер Сити 28 19 6 3 63 - 28 63
4 Тоттенхэм 29 17 5 7 61 - 43 56
5 Астон Вилла 29 17 5 7 60 - 42 56
6 Манчестер Юнайтед 28 15 2 11 39 - 39 47
7 Вест Хэм 30 12 8 10 49 - 54 44
8 Ньюкасл 29 13 4 12 63 - 51 43
9 Брайтон 28 11 9 8 50 - 44 42
10 Вулверхэмптон 28 12 5 11 42 - 44 41
11 Челси 28 11 7 10 49 - 47 40
12 Фулхэм 30 11 6 13 46 - 47 39
13 Борнмут 29 10 8 11 43 - 53 38
14 Кристал Пэлас 29 7 9 13 34 - 49 30
15 Брентфорд 29 7 5 17 41 - 54 26
16 Эвертон 29 8 7 14 30 - 41 25
17 Ноттингем Форест 30 6 8 16 36 - 52 22
18 Лутон Таун 30 5 7 18 43 - 62 22
19 Бёрнли 30 4 6 20 31 - 65 18
20 Шеффилд Юнайтед 29 3 6 20 27 - 77 15
Полная таблица
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Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед Борнмут Эвертон Илья Забарный Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ноттингем Форест Тоттенхэм Лутон Таун Фулхэм Челси Бернли Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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Anna.
Хороший матч від Мудрика. А Челсі, як типове Челсі останніх двох сезонів.
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+6
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Octopus
Много работы Мудрик провел, жаль, что ни голов, ни ассистов. Оценку whoscored высокую поставил - 8.4. А Челси лучше бы так легко забивали, как они легко пропускают.
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+6
pricolist
Сьогодні Мудрик дуже добре зіграв, міг бути не один асист, але партнери не забили. 
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+6
Gargantua
позорники )
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+4
8number
Дуже співчуваю Махайлу що потрапив у таке лайно. Тікати звідти потрібно хоча б в аренду, навіть у набагато менший по класу клуб..
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+2
Показать Скрыть 7 ответов
vruthiy-112
Як довб..., як.?! Розігнати.!!!
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+2
Vovan78
Це було дно. Тренерської думки не має, від слова зовсім! Челсі грає за рахунок індевідуальних дій гравців, а не тренерських установок і командних дій. Потрібно кардинально міняти гру команди, або тренера, бо навіть до ліги конференцій не дотягнуть.
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+1
Lorenzo
Челсі дуже слабка команда для фантазій про місце в єврокубках 
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+1
Перець
В Челсі все стабільно ,просрати ауцайдеру ,висновок 10-12 місце по завершенні сезону за щастя.
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+1
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April
Так это и есть финальный отрезок - Ноттингем, Бёрнли и Шеффилд зубами за каждое очко в таблице.
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0
bzzzzz
Весь тайм играть на 2 игрока больше и еще при этом пропустить два гола… это конечно сильно 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
_Tor91nado24rly_
Знaйомтесь, babies, this is EPL.
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-2
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