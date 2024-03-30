Челси не смог обыграть аутсайдера АПЛ. Мудрик провел полный матч

Сегодня, 30 марта, состоялись поединки 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

Лондонский «Челси» на домашнем поле не сумел победить предпоследнюю команду АПЛ «Бернли» – 2:2, играя с 43 минуты в большинстве. Михаил Мудрик впервые в 2024 году провел полный матч за «Челси» и запомнился заработанным пенальти и удалением для соперника на 44-й минуте.

«Борнмут», за который традиционно провел полный матч украинский защитник Илья Забарный, победил на домашнем поле «Эвертон». «Ирискам» сегодня не смог помочь фулбек Виталий Миколенко, пропустивший матч из-за болезни.

«Тоттенхэм» на домашнем поле победил «Лутон Таун», а еще в двух поединках была зафиксирована ничья.

АПЛ. 30-й тур, 30 марта.

Борнмут – Эвертон – 2:1

Голы: Соланке, 64, Коулмэн, 90+1 (автогол) – Бету, 87.

Ноттингем Форест – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Вуд, 61 – Матета, 11.

Тоттенхэм – Лутон Таун – 2:1

Голы: Каборе, 51 (автогол), Сон, 86 – Чонг, 3.

Шеффилд Юнайтед – Фулхэм – 3:3

Голы: Бреретон, 58, 69, Макберни, 68 – Пальинья, 62, Де Кордова-Рид, 85, Муниз, 90+3.

Челси – Бернли – 2:2

Голы: Палмер, 44 (пенальти), 78 – Каллен, 47, О'Ши, 81.

Челси: Петрович, Гюсто (Гилкрист, 87), Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер (Мадуэке, 62), Мудрик, Фернандес, Палмер, Кайседо (Стерлинг, 73), Джексон.



Бернли: Мурич, Ассиньон, О`Ши, Эстев, Витиньо, Каллен, Берге, Бруун Ларсен (Браунхилл, 46), Фостер (Родригес, 70), Амдуни (Тэйлор, 45), Одобер (Гудмундссон, 70).

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