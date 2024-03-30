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Чемпионат Англии
Борнмут
30.03.2024 17:00 – FT 2 : 1
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 марта 2024, 22:50 |
180
0

Борнмут – Эвертон – 2:1. С Забарным, но без Миколенко. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 30-й тура АПЛ

30 марта 2024, 22:50 |
180
0
Борнмут – Эвертон – 2:1. С Забарным, но без Миколенко. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта «Борнмут» победил на домашнем поле «Эвертон».

«Ирискам» сегодня не смог помочь фулбек Виталий Миколенко, пропустивший матч из-за болезни. Илья Забарный отыграл полный матч за хозяев.

АПЛ. 30-й тур

«Борнмут» – «Эвертон» – 2:1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Автогол забил Симус Коулмэн (Эвертон).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Виталий Миколенко Илья Забарный Борнмут - Эвертон
Источник Sport.ua
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