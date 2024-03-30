Англия30 марта 2024, 22:50 |
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Борнмут – Эвертон – 2:1. С Забарным, но без Миколенко. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 30-й тура АПЛ
30 марта 2024, 22:50 |
180
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30 марта «Борнмут» победил на домашнем поле «Эвертон».
«Ирискам» сегодня не смог помочь фулбек Виталий Миколенко, пропустивший матч из-за болезни. Илья Забарный отыграл полный матч за хозяев.
АПЛ. 30-й тур
«Борнмут» – «Эвертон» – 2:1
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Автогол забил Симус Коулмэн (Эвертон).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
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