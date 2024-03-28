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Чемпионат Англии
Борнмут
30.03.2024 17:00 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 марта 2024, 20:21 | Обновлено 28 марта 2024, 20:23
89
0

Борнмут – Эвертон. Забарный против Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 30 марта в 17:00 матч чемпионата Англии

28 марта 2024, 20:21 | Обновлено 28 марта 2024, 20:23
89
0
Борнмут – Эвертон. Забарный против Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 30 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Эвертон».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Борнмут – Эвертон. Забарный против Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE

Борнмут – Эвертон
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Источник Sport.ua
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