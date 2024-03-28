Англия28 марта 2024, 20:21 | Обновлено 28 марта 2024, 20:23
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Борнмут – Эвертон. Забарный против Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 30 марта в 17:00 матч чемпионата Англии
28 марта 2024, 20:21 | Обновлено 28 марта 2024, 20:23
89
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В субботу, 30 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Эвертон».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».
Борнмут – Эвертон. Забарный против Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE
Борнмут – ЭвертонСмотреть трансляцию
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