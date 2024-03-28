В субботу, 30 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Эвертон».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

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