30 марта на «Виталити» пройдет матч 30-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Эвертоном». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Борнмут – Эвертон

Борнмут

Команда получила сразу 2 подарка, которые достаточно резко упростили для нее задачу - обеспечить для себя выживание, второе кряду, в Премьер-Лиге. Сначала будущего соперника, Эвертон, а недавно и Ноттингем Форест, лишили определенного количества очков. А ведь есть еще откровенно не тянущие уровень дивизиона новички, Бернли и Шеффилд Юнайтед, да и третий такой клуб, Лутон, так что для всех остальных цель выжить уже не стояла. Оптимальные условия для того, чтобы Андони Ираола максимально комфортно осваивался в новой для себя стране и в новом британском футболе. Но у баска получается далеко не все. Он слабо начинал, а после удачного предрождественского отрезка снова были слабые результаты до самого конца зимы. Да, весной после этого взято 7 очков в трех поединках, но это с кларетовыми, клинками и шляпниками. Причем со вторыми ограничились ничьей, а дебютанту АПЛ горели 0:3.

Эвертон

Клуб в последнее время получил несколько хороших новостей со стороны местных футбольных властей. Сначала облегчили ему самому наказание. Нет, ириски все равно оштрафованы больше всех, получив минус 6 очков. Но ведь почти до самой весны фигурировали 10, а в вопросах выживания каждый балл может быть ценен. Во-вторых, как и ожидалось, наказали за финансовые нарушения Ноттингем Форест. Да, у лесников забрали только 4, но для синих это еще больше облегчает финишный отрезок. Что должно помочь, ведь, откровенно говоря, подопечные Дайча не впечатляют, и давно не выигрывали. Собственно, 4 очка и составляют теперь их преимущество над другим наказанным.

Статистика личных встреч

У вишенок было 4 победы кряду. Но в 2023-м году ириски смогли выиграть оба матча.

Прогноз

GGBET больше верит в хозяев, но гостям из Ливерпуля очки все еще важнее. Тут ставим на то, что ириски не проиграют (коэффициент - 1,74).