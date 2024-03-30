Димитров вышел в финал турнира в Майами, обыграв Зверева в трех сетах
В финале соперником болгарского теннисиста будет итальянец Янник Синнер
Болгарский теннисист Григор Димитров (ATP 12) вышел в финал хардового турнира ATP 1000 в Майами.
В полуфинале он выиграл в трех сетах у немецкого теннисиста Александра Зверева (ATP 5). Матч длился 2 часа 39 минут.
В финале соперником Димитрова будет итальянец Янник Синнер, который обыграл Даниила Медведева из болот (6:1, 6:2).
ATP 1000. Майами (США). Полуфинал
Григор Димитров (Болгария) [11] – Александр Зверев (Германия) [4] – 6:4, 6:7 (4:7), 6:4
GRIGOR IS MIAMI DREAMIN’ ✨✨✨@MiamiOpen | #MiamiOpen | @GrigorDimitrov pic.twitter.com/vfceGkr9dP— ATP Tour (@atptour) March 30, 2024
It all comes down to this 🌴☀️🌴— ATP Tour (@atptour) March 30, 2024
Who will walk away the #MiamiOpen champion? 🏆 pic.twitter.com/Bx8FVy4X7G
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игорь может удивить
Дальше всех из украинок прошла Ангелина, которая остановилась на стадии 1/8 финала