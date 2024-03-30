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ATP
30 марта 2024, 04:23 | Обновлено 30 марта 2024, 04:28
67
0

Димитров вышел в финал турнира в Майами, обыграв Зверева в трех сетах

В финале соперником болгарского теннисиста будет итальянец Янник Синнер

30 марта 2024, 04:23 | Обновлено 30 марта 2024, 04:28
67
0
Димитров вышел в финал турнира в Майами, обыграв Зверева в трех сетах
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

Болгарский теннисист Григор Димитров (ATP 12) вышел в финал хардового турнира ATP 1000 в Майами.

В полуфинале он выиграл в трех сетах у немецкого теннисиста Александра Зверева (ATP 5). Матч длился 2 часа 39 минут.

В финале соперником Димитрова будет итальянец Янник Синнер, который обыграл Даниила Медведева из болот (6:1, 6:2).

ATP 1000. Майами (США). Полуфинал

Григор Димитров (Болгария) [11] – Александр Зверев (Германия) [4] – 6:4, 6:7 (4:7), 6:4

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Григор Димитров ATP Майами Александр Зверев Янник Синнер
Источник Sport.ua
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