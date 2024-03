Димитров вышел в финал турнира в Майами, обыграв Зверева в трех сетах

Болгарский теннисист Григор Димитров (ATP 12) вышел в финал хардового турнира ATP 1000 в Майами.

В полуфинале он выиграл в трех сетах у немецкого теннисиста Александра Зверева (ATP 5). Матч длился 2 часа 39 минут.

В финале соперником Димитрова будет итальянец Янник Синнер, который обыграл Даниила Медведева из болот (6:1, 6:2).

ATP 1000. Майами (США). Полуфинал

Григор Димитров (Болгария) [11] – Александр Зверев (Германия) [4] – 6:4, 6:7 (4:7), 6:4

