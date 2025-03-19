Лига наций19 марта 2025, 18:44 | Обновлено 19 марта 2025, 19:47
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«Врачи делают все возможное» Ребров поведал, что со звездой сборной Украины
Главный тренер сборной Украины не знает, сможет ли Артем Довбик сыграть против Бельгии
19 марта 2025, 18:44 | Обновлено 19 марта 2025, 19:47
2133
2
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал слухи о болезни украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика:
«К сожалению, Довбик обратился с большой температурой. К сожалению, это инфекция. Наши врачи делают все возможное и невозможное. Завтра посмотрим, но сегодня он не тренируется в общей группе».
Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.
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Не буде то не буде, зіграє Яремчук, та хтось нових, якщо такі будуть.
Тай в загалі, збірна вже роки без норм. Нападаючих
Навіщо його запрошувати в збірну якщо він не хоче грати в збірній?