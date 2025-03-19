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  4. «Врачи делают все возможное» Ребров поведал, что со звездой сборной Украины
Лига наций
19 марта 2025, 18:44 | Обновлено 19 марта 2025, 19:47
2133
2

«Врачи делают все возможное» Ребров поведал, что со звездой сборной Украины

Главный тренер сборной Украины не знает, сможет ли Артем Довбик сыграть против Бельгии

19 марта 2025, 18:44 | Обновлено 19 марта 2025, 19:47
2133
2
«Врачи делают все возможное» Ребров поведал, что со звездой сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал слухи о болезни украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика:

«К сожалению, Довбик обратился с большой температурой. К сожалению, это инфекция. Наши врачи делают все возможное и невозможное. Завтра посмотрим, но сегодня он не тренируется в общей группе».

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу болезнь Лига наций Артем Довбик Украина - Бельгия Сергей Ребров
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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micha(ZAKARPATTJA)
Він не особливо феєрить в збірній.
   Не буде то не буде, зіграє Яремчук, та хтось нових, якщо такі будуть.
Тай в загалі, збірна вже роки без норм. Нападаючих
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+1
Микола Унгурян
навіть не смішно, як тільки матчі збірної то у Довбика як не срачка, то гарячка
Навіщо його запрошувати в збірну якщо він не хоче грати в збірній? 
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+1
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